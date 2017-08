Mener 50 flyktninger skal ha blitt «bevisst druknet»

50 flyktninger fra Somalia og Etiopia skal ha blitt «bevisst druknet», da en smugler tvang dem i sjøen utenfor Jemens kyst.

Flyktningtall 2016 * 65,6 millioner mennesker var på flukt ved inngangen til 2017. * 25,4 av disse flyktet over en landegrense, mens 40,3 millioner er på flukt i sitt eget land. * Barn utgjør rundt halvparten av de som er på flukt. * Det er Syria-krisen som har drevet flest på flukt. * Mennesker som ble fordrevet av naturkatastrofer er ikke en del av disse tallene. I 2016 ble 24,2 millioner fordrevet av naturkatastrofer, ifølge Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Kilde: Flyktningregnskapet 2017; IDMC

Tidlig i morges tvang en menneskesmugler mer enn 120 somaliske og etiopiske flyktninger i havet, da de nærmet seg kysten av Shabwa, i Jemen. Innvandrerne hadde håpet å komme seg i land via det krigsherjede landet, melder FNs internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Kort tid etter tragedien fant ansatte fra IOM de grunne gravene til 29 flyktninger på en strand i Shabwa, under en rutinemessig kontroll. De døde hadde blitt begravet raskt av de som overlevde.

22 innvandrere er angivelig fortsatt savnet. Den omtrentlige gjennomsnittsalderen for passasjerene på båten var 16 år.

FNs internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) kaller hendelsen «sjokkerende og umenneskelig», skriver nyhetsbyrået AP.

Det smale farvannet mellom Afrikas Horn og Jemen har vært en populær fluktrute, til tross for Jemens pågående konflikt. Siden januar 2017 har IOM anslått at rundt 55.000 innvandrere har forlatt Afrikas Horn for å komme til Jemen, de fleste med et ønske om et bedre liv i oljelandene rundt gulfen. Mer enn 30.000 av disse innvandrerne er under 18 år fra Somalia og Etiopia. Én av tre anslås å være kvinner.