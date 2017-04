Dyrelikene hoper seg opp etter Somalia-tørke

Amina Suleiman har mistet nesten alle dyrene sine. Nå frykter somalierne at de står for tur.

Amina Suleiman bor i landsbyen Barwako, et av områdene som er hardest rammet av tørken i Somalia. Hun har ikke annet enn papir å mate dyrene sine med.

– Vi blander papir med vann, og de tror det er mat. Det er bedre at de har noe i magen, sier Suleiman som nå nesten har mistet alle husdyrene sine, sier hun til bistandsorganisasjonen CARE.

VANN OG PAPIR: Amina Suleiman Gas (45) lager en blanding av vann og papir slik at dyrene skal ha noe å fylle magene deres med. Hun har mistet 18 av dyrene sine og har nå 12 igjen. Foto: Georgina Goodwin/CARE

Hundre meter fra der hun bor har det bygget seg opp en haug med døde dyrekropper. Det er hit Suleiman bærer dyrene sine når de dør av sult. Hun brenner dem for å unngå at de skal forurense hjemmet deres.

FNs nødhjelpssjef har sagt at vi står overfor vår største humanitære krise siden 1945 etter at mer enn 20 millioner mennesker i fire land risikerer å sulte i hjel.

– Først dyrene så menneskene

Suleiman drev egentlig en liten butikk, men alle butikkene har nå måtte stenge til tørken er over. Ingen har penger til å kjøpe noe og butikkeierne har ikke penger til å betale tilbake lånene sine.

– Da vi fortsatt håpet at det skulle komme regn, lånte vi penger til det vi trengte. Nå er dyrene døde, og vi har ingen penger, forklarer hun.

VG forklarer: Derfor er hungersnøden menneskeskapt

Somalierne er inne i det tredje året uten regn, og folk sliter nå med å overleve. Ifølge bistandsorganisasjonen CARE har innbyggerne i Barwako-landsbyen mistet 90 prosent av livsgrunnlaget sitt. Nå frykter innbyggerne at de er neste.

– Når hele livsgrunnlaget er borte, da er du og jeg neste, sier distrikts-kommissæren Said Nur Abdille til bistandsorganisasjonen.

FEM TIMER: Søstrene Sahra Abdillahi Mohamed, (12), og Ifrah Abdillahi Mohamed (15) sammen med deres kusine Zainab Hussein Jama (14) går hjem med eslene etter å ha hentet vann fra en grunn brønn utenfor byen Suuqsade i Somalia. Det er ikke lenger mer vann igjen i deres lokale brønn en halvtime unna, og jentene må nå reise fem timer til neste brønn. Foto: Georgina Goodwin/CARE

FN: – Massiv sultkatastrofe

Redd Barna og Flyktninghjelpen har også fortalt liknende historier fra de tørk-rammede områdene hvor familier forteller til hjelpeorganisasjonene at de har mistet alt.

Det estimeres at 363.000 barn i Somalia allerede lider av akutt underernæring, hvor 71.000 av disse trenger livreddende hjelp, melder Redd Barna.

Ser man på hele Øst-Afrika og Jemen regner organisasjonen med at rundt 30 millioner er truet av matkrise etter ekstremtørken. Somalia er et av de hardest rammede landene, og FN erklærte mandag hungersnød i flere områder i Sør-Sudan.

FN har i lengre tid advart mot en massiv sultkatastrofe på grunn av lang tids tørke.

– Det har blitt ekstremt

Anders Nordstoga, kommunikasjonsrådgiver i CARE, var nylig i de tørkerammede områdene. Han forteller at det er sterkt å se hvordan menneskene i områdene lider.

– I 2011 ble det gjort mye for at lokalsamfunnet skulle klare seg bedre under tørke. Men når man nå er inne i fjerde sesong uten regn, har det blitt ekstremt. Dyrene er allerede døde, nå handler det om å redde menneskeliv, sier Nordstoga.

MAGER: En av de seks gjenlevende kuene til Amina Suleiman. Hun har sendt flesteparten av dyrene deres med naboen som har flyktet vestover. Foto: Georgina Goodwin/CARE

Les også: Norske Hassan ny statsminister i Somalia

I 2011 hadde man en likende situasjon i Somalia. FN erklærte da hungersnød i Sør-Somalia og kalte situasjonen verdens verste humanitære katastrofe. Det ble kjent at 140 barn døde hver dag av sult i hungersnødområdet.

Nordstoga er imponert over hvor lite somalierne klarer seg med, men forteller at det nå nesten har blitt umulig for dem å leve.

– Brønnene har tørket ut og det lille som er igjen av vann er så salt at det ikke er mulig å drikke. Det er spesielt helsefarlig for barn og gravide kvinner, sier Nordstoga.