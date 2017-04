AFP: Paris-mistenkt (39) tidligere dømt for drapsforsøk mot politiet

Ifølge franske medier er den 39 år gamle mannen tidligere dømt for drapsforsøk mot to politifolk.

Fransk politi har foreløpig ikke gått ut med identiteten til mannen som drepte en politimann og skadet to da han åpnet ild i paradegaten Champs-Élysées i den franske hovedstaden.

De bekrefter imidlertid at de kjenner til identiteten, og flere medier melder at gjerningsmannen skal ha vært kjent for de franske sikkerhetstjenestene. En kilde tett på etterforskningen sier til CNN at han var på radaren for radikal islamisme.

Politiet aksjonerte natt til fredag mot en adresse i Paris-forstaden Chelles. Ifølge politidokumenter som AP har fått tilgang til, knyttes adressen til en 39 år gammel mann som er tidligere straffedømt.

POLITIAKSJON: Politiet undersøker en bolig i en Paris-forstad, som de mener kan knyttes til angriperen. Foto: Sarah Brethes , AFP

To politikilder sier også til nyhetsbyrået at den hovedmistenkte er en 39 år gammel mann fra en forstad øst i den franske hovedstaden.

Politikilder opplyser til nyhetsbyrået AFP at 39-åringen ble arrestert i februar mistenkt for å ha planlagt drap på politifolk, men at han ble løslatt i mangel på gode nok bevis.

Ifølge flere franske medier, deriblant Le Parisien, Le Figaro og AFP ble den mistenkte i 2003 dømt til 20 års fengsel for tre drapsforsøk, deriblant mot to politifolk. Straffen ble senere redusert til 15 år.

Hendelsene skal strekke seg tilbake til 2001 da han krasjet en stjålet bil inn i en annen bil. Ifølge AFP forsøkte han å stikke av, men ble tatt igjen av sjåføren av den andre bilen og passasjeren, som var politilærling.

Han skal deretter ha avfyrt to skudd mot dem, som begge ble alvorlig skadet.

AFP skriver at han to dager senere påførte alvorlige skader på en betjent som tok ham ut av cellen da han fikk tak i tjenestevåpenet og avfyrte flere skudd.

Disse opplysningene er ikke bekreftet fra åpne kilder.

Fra før har terrorgruppen IS hevdet å stå bak angrepet. Ifølge IS-talerøret Amaq var det en mann som har tatt navnet Abu Yusuf som gjennomførte angrepet.

De indikerer videre at han var belgier eller har bodd i Belgia, men dette er ikke bekreftet fra offisielt hold.