AFP: Den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj er pågrepet

Bare måneder etter at han slapp ut av fengsel, er Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj pågrepet.

I juli ble den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj løslatt etter å ha sonet 25 dager i fengsel som følge av en straff han ble idømt for å ha satt i gang ulovlige protester.

Fredag morgen melder nyhetsbyrået AFP at han igjen er pågrepet.

Navalnyj har de siste årene blitt regnet som en de krasseste kritikerne av Russlands mektige president Vladimir Putin.

Bli oppdatert: Dette er Aleksej Navalnyj

Navalnyj har blant annet i flere år anklaget den sittende russiske regjeringen for å være korrupt. Ved flere anledninger har han blitt funnet skyldig i å ha brutt loven om offentlige forsamlinger.

Også i mars i år satt regimekritikeren i fengsel, også den gang for å ha organisert ulovlige protester.

Ifølge avisen Financial Times dro han blant annet i gang protester mot regjeringen i over 100 byer i Russland i etterkant av at en video om en korrupsjonsetterforskning han delte på YouTube fikk over 20 millioner visninger.