Veteran forteller: Livet etter Afghanistan

Afghanistanveteraner får mer selvtillit og setter mer pris på livet etter å ha vært utstasjonert, viser en ny studie.

– Hele 81 prosent av veteranene mener de har blitt styrket av oppholdet i Afghanistan, forteller forsker og militærpsykolog i forsvaret Andreas Espetvedt Nordstrand.

Han er forfatteren bak en artikkel med tittel «Measuring posttraumatic change» som er publisert i psykologitidsskriftet Psychological Trauma.

Foruten å være forsker jobber Nordstrand med soldatene før de skal til Afghanistan, han følger dem opp jevnlig i Afghanistan og tar imot dem når de kommer hjem. Nå vil han avlive myter om «traumatiserte veteraner».

– Undersøkelsen viser også at traumatiske opplevelser kan føre til positiv utvikling. De fleste kjenner seg ikke igjen i myten om veteranen som en «tikkende bombe», fortsetter han.

4000 veteraner



«Afghanistan 2012» heter den omfattende studien finansiert av Forsvarsdepartementet og gjennomført av Forsvarets sanitet. Nordstrand har analysert svarene fra 4000 veteraner som tjenestegjorde i Afghanistan mellom 2001–2012. Via mail eller spørreskjemaer på nett har de svart på hvordan de opplever seg selv og livssituasjonen etter utenlandsoppholdet.

De har også svart hvilke traumatiske opplevelser de har vært utsatt for. Målet har vært å undersøke hvordan det står til med den psykiske helsen til norske veteraner og finne ut på hvilken måte traumatiske hendelser påvirker livet deres.

MILITÆRPSYKOLOG: Andreas Nordstrand følger opp soldatene både før de drar og når de er i Afghanistan. PRIVAT

– Majoriteten svarer at de har blitt tryggere på seg selv, fått mer selvtillit. De er også mer komfortabel med å ha dype relasjoner til folk – er ikke redd for å gå inn i følelsesmessige situasjoner og har blitt mer bevisst på det de setter pris på i livet. I tillegg opplever de å bli bedre på sosial tilpasning.

– Hva tror du det kommer av?

– Når du jobber i en intim setting som patruljen er, nytter det ikke å gjemme seg unna. Traumatiske situasjoner må takles sammen, du må ta avgjørelser og du må stole på de du er sammen med.

– Du vet du kan miste livet



Henning Mella fra Sarpsborg kjenner seg igjen i resultatene fra undersøkelsen. Han dro til Afghanistan i 2010 og var der et halvt år. Siden skrev han boken «For konge og fedreland» om hvordan det var å være yrkessoldat, kristen og kritisk til oppdraget.

– Jeg kjenner meg igjen i mange av elementene undersøkelsen trekker frem. Mange av veteranene er ressurssterke mennesker. De utvikler stor arbeidskapasitet, blir vant til å jobbe tett og får kjent på ytterpunktene i livet.

– På hvilken måte?

– Du vet du kan miste livet. Du vet du kan ta liv, og du vet at kamerater kan dø.

Før han dro til Afghanistan skrev Henning dette brevet:

«Hvis du eller dere leser dette, så har jeg forlatt dette livet. Det er da mitt siste ønske at dere leser dette brevet. For dette er mine siste få ord som jeg ønsker å dele med dere. Aller først vil jeg påpeke at min reise til Afghanistan var mitt valg. Det at det fantes en risiko for at jeg ville miste livet, var jeg klar over. Risikoen lå der, og jeg valgte å møte den».

ERFARINGER FRA AFGHANISTAN: – Det å oppleve elendigheten gjør selvfølgelig noe med deg, sier Henning Mella. PRIVAT

Etter Afghanistan fortsatte Henning i Telemark bataljonen før han dro ut på reise og jobbet som fotograf. Han legger ikke skjul på at det halvårige oppholdet som vognfører og ildleder i Faryab-provinsen har vært med og formet ham. En ting er kameratskapet med de du har vært sammen med, en annen ting er døden og elendigheten som kommer tett på.

– Det er en erfaring jeg har vokst på. En lærer seg selv å kjenne ekstremt godt å kjenne på godt og vondt.

– Er det noe du skulle vært foruten?

– Det spørsmålet har jeg aldri stilt meg selv egentlig. Kamp er kontrollert andrenalinsug hvor man kan føle en viss form for kontroll, så det var forventet. Noe som satt en støkk i meg var imidlertid da en bro kollapset og vi veltet. Jeg var sjåfør og hadde ansvaret for den pansrede firehjulstrekkeren. Hadde bilen havnet på taket ville kollegaen min vært død. Det gjorde vi heldigvis ikke, men den følelsen av å ha ansvar for andre mennesker og ikke ha kontroll, den følelsen kan være utfordrende.

UTE AV KONTROLL: – Da broen kollapset hadde jeg ikke kontroll over bilen. Det var en ubehagelig situasjon, forteller Henning Mjella. HENNING MJELLA

Motgang gjør sterk

I undersøkelsen av de 4000 Afghanistan-veteranene har Andreas Nordstrand også kartlagt hvor mange av dem som har hatt det han kaller posttraumatiske opplevelser. Dette kan være kampstress, vitne til sivil lidelse, passivt stress som å være i et farlig område der du risikerer å bli angrepet, eller moralsk stress der du ikke griper inn i situasjoner du mener du burde. Disse opplevelsene kan føre til både negativ eller positiv utvikling, viser forskningen hans. Motgang og vansker virker ikke nødvendigvis negativt.

Nordstrand forklarer det med at sterke opplevelser som gir traumatiske opplevelser ikke nødvendigvis gir posttraumatisk stress så lenge du er forberedt på det som skal skje, og at hendelsen bearbeides i etterkant

– I dag har vi en god kultur for ivaretagelse. Soldatene forberedes før de drar ut, og etter oppholdet har vi debrifing i et tredje land før de drar hjem. Dette tror jeg har betydning i forhold til at de posttraumatiske opplevelsene ikke får utvikle seg til posttraumatisk stress.

Henning Mella kjenner seg også igjen i nødvendigheten av kommunikasjon.

– Vi hadde samlinger på forhånd, underveis og etterpå. Det viktigste for meg var imidlertid folkene jeg var sammen med på laget. Vi har hatt sterke opplevelser sammen og står hverandre fremdeles nær.

– Hva tenker du om krigsveteranbegrepet?

– Det har tidligere vært forbundet med mye senskader. Libanonveteranene og de tidligere intops-veteranene har gått opp veien for oss. Etter det har systemet blitt mye bedre.