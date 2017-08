Væpnede menn har stormet en moské i Kabul og skyter på folk

Væpnede menn angriper sjia-moske i Kabul, melder NTB.

Polititalsmann Abdul Basir sier til nyhetsbyrået AFP at det er skadde, men han kunne foreløpig ikke si noe om antall. Myndighetene sier angrepet pågår fortsatt.

Innenriksdepartementet bekrefter at det de omtaler som et terrorangrep har funnet sted.

Afghansk politi opplyser til Reuters at bevæpnede menn tok seg inn i moskeen i den afghanske hovedstaden fredag. Vitner rapporterer et eksplosjon etterfulgt av skyting.

Det har vært en rekke terrorangrep i Afghanistan den den siste tiden.

I begynnelsen av august ble 29 mennesker drept og 64 såret da en selvmordsbomber sprengte seg selv i luften etter å ha tatt seg inn i en moské i den afghanske byen Herat. Angrepet skjedde dagen etter et angrep på Iraks ambassade i Kabul. IS hevdet å stå bak angrepet, som krevde to liv.

