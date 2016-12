Soldater med hodeskalle skaper skandale i Tyskland

Forbundskansler Angela Merkel lover tøffe reaksjoner mot de tyske soldatene som har latt seg fotografere med en hodeskalle i Afghanistan.

- Forbundskansleren har gjort det klart at hun synes bildene er sjokkerende og avskyelige, sier talsmann for regjeringen, Thomas Steg, og føyer til at Merkel vil at de ansvarlige får en streng reaksjon.

Holder hodeskalle

Bildene ble tatt våren 2003, ifølge tabloidavisen Bild, som onsdag slo bildene stort opp på sin forside. De viser blant annet en soldat i kamuflasjeuniform som holder en hodeskalle inntil sin egen penis. På et annet bilde er hodeskallen plassert på et militært kjøretøy som er merket både med det tyske flagget og med ISAF, forkortelsen for den NATO-ledete styrken i Afghanistan.

Offentliggjøringen kom samme dag som regjeringen besluttet at det tyske forsvaret skal spille en mer global rolle. Tyske soldater skal i større grad delta i internasjonale operasjoner, samt i antiterroroperasjoner på hjemmebane.

- Avsky og forferdelse

- Disse bildene vekker avsky og forferdelse, sa forsvarsminister Franz Josef Jung. Forsvarsdepartementet har innledet en intern gransking, og to menn er kalt inn til avhør. Den ene er fortsatt soldat, mens den andre har forlatt Afghanistan og er ikke lenger i forsvaret.

Tyskland har nå 2.800 soldater i Afghanistan. De deltar ikke i kampene mot Taliban i sør, men er stasjonert i nord og i hovedstaden Kabul.

Den tyske regjeringen vedtok onsdag å forlenge den tyske deltakelsen i den USA-ledede operasjonen mot terrorisme i Afghanistan, «Operation Enduring Freedom» med ett år.