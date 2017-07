Satt på Guantanamo som 15-åring - har fått 62 millioner i erstatning

Omar Khadr drepte en amerikansk soldat i Afghanistan og plasserte bilbomber for al-Qaida. Nå ber regjeringen i Canada om unnskyldning for å ha krenket hans rettigheter. Khadr har også fått en erstatning på 62 millioner kroner.

Omar Khadr, som ble født i Toronto, var bare 15 år gammel da han i 2002 ble sendt til Guantánamo Bay på Cuba, hvor han - som eneste kanadiske statsborger - satt isolert i varetekt uten dom i åtte år.

Regjeringen i Canada kom fredag med en offisiell unnskyldning for brudd på den tidligere barnesoldatens lovfestede rettigheter, melder New York Times.

I tillegg har Khadr, som nå er 30 år gammel og en fri mann, mottatt en klekkelig erstatning på 10,5 millioner kanadiske dollar, drøyt 62 millioner kroner.

BARNESOLDAT: Omar Khadr ble rekruttert til al-Qaida og Afghanistan da han bare var 15 år. Han er den eneste kanadiske statsborgeren som har vært internert i Guantanamo Bay. Foto: REUTERS

Khadr, som var alvorlig såret da han ble funnet og tatt til fange, innrømmet i 2010 overfor en militær domstol at han kastet håndgranaten som drepte den amerikanske soldaten Christopher Speer og skadet synet til Lane Morris under en trefning i Afghanistan.

Den unge gutten ble skutt to ganger i ryggen og fikk også en granatskade i øyet da han ble tatt til fange på det USA betraktet som en al-Qaida-base.

Khadr hevdet flere ganger at han ble utsatt for tortur av amerikanske soldater under avhør.

Knyttes til bin Laden



Khadr erkjente også at han utplasserte ti bilbomber for al-Qaida. Det ble funnet en video i leiren som viste at Khadr både laget og utplasserte bomber langs veien.

Tenåringen forklarte under avhør at han lot seg overtale av familiemedlemmer med terroristforbindelser til å kjempe for al-Qaida i Afghanistan.

Tenåringen reiste til Afghanistan sammen med sin far, Ahmed Said Khadr, som ifølge etterretningstjenesten i Canada trolig kunne knyttes til Osama bin Laden.

GRÅTER: De skjulte video-opptakene fra Guantanamo viser en gråtende Omar Khadr, som da var 16 år. Han viser også fram skader og merker han fikk mens han satt arrestrt i Afghanistan. Foto: Reuters

Khadr senior ble kort tid etter drept av regjeringsstyrker i Pakistan.

Saken mot hans sønn ble berammet høsten 2010, en sak hvor Omar Khadr erkjente skyld på en rekke tiltalepunkter.

Kanadisk høyesterett irettesatte samtidig den sittende regjeringen til konservative Stephen Harper, som erklærte at Khadr var en terrorist som fikk hva han fortjente og slett ikke hadde krav på beskyttelse mot juridiske overgrep.

«Krenker mest elementære krav»



«Avhørene som kanadisk etterretning gjennførte på Guantánamo Bay av Khadr krenker selv de mest elementære krav mindreårige arresterte har krav på under kanadisk lov.»

Forsvareren til Khadr, oberstløytnant Jon Jackson, anførte at tiltalen ikke kunne omfatte terrorisme, fordi tenåringen ikke hadde gått etter sivile, men drept en soldat i kamp.

Vanligvis blir ikke drap på slagmarken rettsforfulgt, men militære amerikanske myndigheter hevdet at immunitet ikke kunne anvendes i Khadrs tilfelle, fordi han ikke brukte uniform, slik Genèvekonvensjonene krever.

Så vel amerikansk som internasjonal lov går ut fra at barn som er involvert i væpnet konflikt ikke er der frivillig, fordi de mangler erfaring og dømmekraft til å forstå risikoen ved å delta i væpnede styrker.

ÅTTE ÅR UTEN DOM: Omar Khadr var internert bak denne muren på Guantanamo Bay i åtte år uten dom. Foto: AFP

Barnesoldater blir nesten aldri tiltalt for kriminelle krigshandlinger. Human Rights Watch erklærte at amerikanske myndigheter aldri burde straffeforfulgt Khadr.

I en e-post til New York Times opplyste oberstløytnant Jackson at han planla å fortelle militærdomstolens jury at klienten var «en anstendig ung mann som fortjente en sjanse til å skape seg et meningsfullt liv ved første anledning».

– Ikke et uskyldig offer



Kaptein John F. Murphy fra den amerikanske marinen var aktor i rettssaken.

– Khadr er en dømt drapsmann og terrorist. Han er ikke et uskyldig offer. Bevisene mot ham var sterke. Hans egen tilståelse ble avlagt under ed i en åpen rettssal. Vi er åpne for å inngå en avtale, men det er min avgjørelse og ikke et resultat av politiske føringer, fremholdt Murphy i et intervju med storavisen.





NESTEN HELT FRI MANN: Omar Khadr forlater pressekonferansen etter at han 7. mai 2015 ble løslatt på prøve i Edmonton, Alberta. Foto: REUTERS

Under rettssaken vitnet Tabitha Speer, enken til soldaten som ble drept. Hun leste også opp brev fra sine barn på elleve og åtte år, Taryn og Tanner.

Khadr ba Speers enke og parets barn om unnskyldning i krigsforbryterdomstolen på Guantanomo Bay.

– Jeg er ikke sint eller opprørt over det som har hendt med meg. Jeg er oppriktig lei meg for all smerten jeg har påført familien til Speer, erklærte Khadr i sitt tilsvar.

Sterke reaksjoner



I 2008 ble enken Tabitha Speer og Lane Morris, som overlevde granateksplosjonen, tilkjent 134 millioner dollar i erstatning fra en føderal domstol i Utah. Men de kan aldri regne med å kunne legge beslag på millionerstatningen til Khadr.

24 år gamle Khadr ble dømt til 40 års fengsel av militærdomstolen i Guantánamo Bay, men avtalen inneholdt en betingelse om maksimalt åtte års soning, at han dessuten ville bli overført til Canada for soning i hjemlandet etter kun ett år og deretter bli benådet etter to år og åtte måneder bak lås og slå.

Avtalen vakte oppsikt i Canada. Konservative politikere fordømte den sittende regjeringen for unnfallenhet. I 2012 ble Khadr overført til et fengsel i Canada.

I 2015 ble han sluppet fri for godt, men selv i dag vekker saken til Khadr sterke reaksjoner og følelser i Canada.

TRIMROM FOR INTERNERTE: Fangene på Guantanamo Bay ble passet godt på. Selv på trimrommet finnes det fotlenker festet til gulvet. Foto: AFP





– Overenskomsten er motbydelig. Vårt ansvar opphørte samme dag som Khadr ble returnert til Canada, uttaler Andrew Scheer, leder av det konservative partiet.

Ikke noe annet valg



Sikkerhetsminister Ralph Goodale mente derimot at regjeringen ikke hadde noe annet valg enn å komme med en unnskyldning og betale en erstatning for å unngå et møte med Khadr i rettssalen.

– Mange ønsker at vi i denne saken skal se bort fra lovens bokstav og grunnloven, men da vil vi samtidig undergrave landets integritet, mener Goodale.

Justisminister Jody Wilson-Raybould mener at historien til Omar Khadr sender to viktige beskjeder til Canada.

– Våre rettigheter kan ikke være gjenstand for tilfeldige innfall. Og det må koste så mye at det svir når en regjering krenker innbyggernes rettigheter, erklærte hun.