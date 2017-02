Rula Ghani til Børge Brende: Flere jenter må få skolegang

KABUL (VG) Femten år etter at Taliban ble fordrevet, får fortsatt for få jenter gå på skole i Afghanistan, fortviler landets førstedame.

Da den internasjonale koalisjonen gikk til angrep for å fordrive Taliban i 2001, var det å sikre skole og utdanning for jenter og kvinner et hovedargument.

Men man har ikke kommet langt nok, forteller den afghanske førstedamen Rula Ghani til Norges utenriksminister Børge Brende i et møte der VG fikk være tilstede.

– Når det gjelder skolegang for jenter er jeg fortsatt skuffet. Særlig i distriktene er det mange jenter som fortsatt ikke får mulighet til å gå på skole, sier Ghani.

– Problemet er at vi har for få kvinnelige lærere, og da vil ikke foreldre sende pikebarn på skolen, forklarer hun.

Les også: – Vil ha politisk løsning med Taliban

MØTTE PRESIDENTENS KONE: Skolegang og utdanning for jenter og kvinner var hovedtema da utenriksminister Børge Brende møtte den afghanske førstedamen, Rula Ghani, i Kabul lørdag. Foto: Helge Mikalsen , VG

Flere kvinner i parlamentet

Ghani trekker også frem noen positive trekk i utviklingen for kvinner:

– Vi har fire kvinnelige statsråder, 27 prosent av parlamentsmedlemmene er kvinner og vi har nå fem kvinnelige ambassadører.

– Det går fremover, men vi har fremdeles en stor jobb å gjøre, legger hun til.

Børge Brende, som i møter med afghanske myndigheter tar til orde for en politisk prosess der man inkluderer Taliban i et forsøk på å skape fred, forteller at Norge støtter FN-programmet som har bidratt til utdanning av 180.000 afghanske lærere.

Les også: Gisler vist frem i ny Taliban-video

Ni millioner skolebarn

– Utdanning er veldig viktig. Da Taliban styrte i 2001 gikk under én million barn på skole, og nesten ingen av dem var jenter, sier Brende til VG.

– Nå går ni millioner barn på skole og nesten 40 prosent er jenter. Derfor er jeg veldig glad for at en av organisasjonene vi jobber med har fått åpnet 11 nye skoler i Faryab-provinsen.

Les også: Kvinnelig afghansk flyger har søkt asyl i USA