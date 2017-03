Pågående angrep mot militærsykehus i Kabul

Væpnede menn har angrepet et militærsykehus i den afghanske hovedstaden Kabul, ifølge forsvarsdepartementet i landet.

Det afghanske forsvarsdepartementet bekrefter at det største militærsykehuset i hovedstaden Kabul, Sardar Daud Kahn-sykehuset, er under angrep, skriver nyhetsbyrået AP.

Ifølge Reuters er det hørt både eksplosjoner og skudd. Sykehuset ligger i nærheten av den amerikanske ambassaden.

Ifølge talsmann Dawlat Waziri i forsvarsdepartementet dreier det seg om et ukjent antall væpnede angrepsmenn som stormet sykehuset etter en eksplosjon og skuddveksling, ifølge nyhetsbyrået AP.

Ansatt på Facebook: «Be for oss»



Ifølge myndighetene er det opprørere som har angrepet landets største militærsykehus.

– Sardar Daud Khan-hospitalet er angrepet. Angriperne har tatt seg inn i sykehuset. Vi har foreløpig ikke flere detaljer, sier Waziri.

Et medlem av staben skriver på følgende Facebook, ifølge AFP: «Angriperne er inne i sykehuset. Be for oss.»

EKSPLOSJONER OG SKUDD: Afghanske sikkerhetsstyrker er ved stedet hvor det i forkant av angrepet mot militærsykehuset ble hørt både eksplosjoner og avfyrte skudd. Foto: Mohammad Ismail , Reuters

Minst 13 skal være skadet



En sykehusansatt har fortalt nyhetsbyrået Reuters at han så en angriper ikledd en legefrakk med en skjult rifle under, på innsiden av sykehuset. Ifølge den ansatte skal to personer være drept.

Ingen opprørsgruppe har så langt tatt ansvar for angrepet

Landets innenriksminister Sediq Sediqqi skal også ha bekreftet at det pågår et angrep i det aktuelle området.

Ifølge BBC er minst 13 personer skadet i angrepet.

ANGREP ETTER EKSPLOSJON: Afghansk politi ankommer her området hvor det var en eksplosjon i forkant av at væpnede menn tok seg inn på et militærsykehus i Kabul onsdag. Foto: REUTERS/Mohammad Ismail

Kilde: VG/NTB