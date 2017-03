Over 30 drept i IS-angrep mot sykehus i Kabul

IS har tatt på seg skylden for angrepet på et militærsykehus i den afghanske hovedstaden Kabul. Minst 30 personer skal være drept.

– Operasjonen er over. Alle angriperne er drept. Vi undersøker fortsatt ødeleggelsene, sier en talsmann for innenriksdepartementet, Sediq Sediqqi, til nyhetsbyrået AFP.

Etter flere timer med kamper greide afghanske styrker til slutt å evakuere ansatte, pasienter og besøkende fra sykehuset, der flere opprørere hadde forskanset seg.

Det største militærsykehuset i hovedstaden Kabul, Sardar Daud Kahn-sykehuset startet i sekstiden onsdag morgen.

Sykehuset ligger i nærheten av den amerikanske ambassaden.

Ved 13-tiden opplyser NTB at 30 mennesker skal være drept og minst 50 er skadet.

Øyenvitner meldte under angrepet om at angriperne var ikledd hvite legefrakker.

Ifølge talsmann Dawlat Waziri i forsvarsdepartementet dreier det seg om et ukjent antall væpnede angrepsmenn som stormet sykehuset etter en eksplosjon og skuddveksling, ifølge nyhetsbyrået AP.

Ansatt på Facebook: «Be for oss»



– Sardar Daud Khan-hospitalet er angrepet. Angriperne har tatt seg inn i sykehuset. Vi har foreløpig ikke flere detaljer, sa Dawlat Waziri i morgentimene onsdag.

Waziri sier at angrepet startet med at en selvmordsbomber sprengte seg ved sykehusets hovedinngang. De andre angriperne tok seg så inn i både andre og tredje etasje, hvorfra de skjøt mot afghanske sikkerhetsstyrker som har omringet sykehuset.

Et medlem av staben skrev på Facebook, ifølge AFP: «Angriperne er inne i sykehuset. Be for oss.»

UNDER ANGREP: Her ankommer den afghanske hæren taket på sykehuset med helikopter mens det fortsatt meldes om eksplosjoner og skudd. Foto: Mohammad Ismail , Reuters

E-tjenesten: Taliban styrker sin militære posisjon i Afghanistan

Angripere ikledd legefrakker



En ansatt ved sykehuset, Abdul Qadir, sier til Reuters at mannen som skjøt, var kledd i en legefrakk som han brukte til å skjule et automatvåpen av typen AK-47, ifølge Qadir, som også kunne høre skyting fra flere andre områder på sykehuset.

– Angriperne skyter overalt. Vi forsøker å få situasjonen under kontroll, sier en person som jobber i sykehuset administrasjon. Uttalelsen ble gitt til AFP på telefon før han la på, tydelig stresset.

Afghanistans president Ashraf Ghani har i en uttalelse i forbindelse med den internasjonale kvinnedagen fordømt angrepet, hvor han kalte det «et angrep på alle afghanere og alle afghanske kvinner».

For bare en uke siden ble Kabul rammet av to kraftige bombeangrep, hvor flere personer ble skadet.

Militærsykehuset som nå er angrepet, ble i 2011 utsatt for en bombeeksplosjon som tok livet av seks soldater.

IS hevder å stå bak

IS hevder onsdag formiddag at terrororganisasjonen står bak angrepet:

– Den islamske statens kommandostyrker angriper militærsykehuset i Kabul, heter det i en kort melding som er lagt ut av den IS-vennlige informasjonskanalen Amaq, som formidler meldinger direkte fra den ytterliggående gruppa, skriver NTV.

En talsmann for den afghanske opprørsgruppa Taliban bekrefter samtidig at gruppa ikke har noe å gjøre med angrepet.

ANGREP ETTER EKSPLOSJON: Afghansk politi ankommer her området hvor det var en eksplosjon i forkant av at væpnede menn tok seg inn på et militærsykehus i Kabul onsdag. Foto: REUTERS/Mohammad Ismail

Kilde: VG/NTB