Minst 35 drept i selvmordsangrep i Kabul

En buss med departementsansatte var målet da en selvmordsbomber utløste en bilbombe i et nabolag vest i Kabul mandag morgen.

Minst 35 personer har blitt drept og mer enn 40 er såret etter at en bilbombe gikk av mandag morgen, ifølge Al Jazeera.

– Bilbomben traff en buss med ansatte fra gruvedepartementet i rushtrafikken, sier talsperson Najib Danish til AFP.

Tidligere bekreftet han til AP at alle de rammede var sivile, men dette er uklart etter at dødstallet har steget.

Rekordmange drept

Ingen har hittil hevdet å stå bak eksplosjonen, som rammet vest i hovedstaden ved 07-tiden lokal tid.

Bilbomben er det siste i en lang rekke angrep i hovedstaden. Nylig ble syv personer drept da en selvmordsbomber slo til i en begravelse av sønnen til en afghansk senator som ble drept i protester mot myndighetene. 119 ble såret i angrepet, skriver CNN.

Så langt i år er 1662 sivile blitt drept og over 3500 såret i Afghanistan. Det er det høyeste antall døde siden FN begynte å føre statistikk i 2009.

BILBOMBE: Afghanske sikkerhetsstyrker inspiserer åstedet hvor 24 mennesker ble drept i en bilbombe mandag morgen. Foto: Reuters Tv , Reuters

Regjering under press

Også mai var det blodige angrep i den afghanske hovedstaden. Da ble over 150 personer drept og flere hundre såret da en tankbil fylt med sprengstoff eksploderte i ett av Kabuls best bevoktede områder.

Etter dette har regjeringen til president Ashraf Ghani kommet under sterkt press, skriver NTB. Mange har demonstrert og krevd at regjeringen går av fordi den ikke greier å hindre slike blodige angrep midt i hovedstaden.

NATOs operasjon i Afghanistan ble avsluttet for tre år siden. Dermed er det landets sikkerhetsstyrker som har ansvaret for å hindre angrep og bekjempe opprørsgruppen Taliban og nå også IS.

Også sikkerhetsstyrkene har lidd stadig større tap etter hvert som Taliban har greid å få fotfeste i stadig flere områder, ikke minst i Helmand-provinsen sør i landet.