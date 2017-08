Minst 29 drept i selvmordsangrep mot moské i Afghanistan

En selvmordsbomber sprengte seg selv i luften etter å ha tatt seg inn i den største sjiamuslimske moskeen i Herat.

Minst 29 personer ble drept og 64 såret, opplyser Jailani Farhad, talsmann for provinsens guvernør, til nyhetsbyrået DPA. Ifølge sykehuset er tilstanden kritisk for ti av ofrene.

Han sier at angriperen gikk inn i Jawadia-moskeen i Herat by og detonerte sprengstoffet han hadde festet til kroppen.

En talsmann for politiet sier at moskeen var full av folk da angrepet skjedde.

– Ifølge øyenvitner åpnet selvmordsbomberen først ild mot dem som ba, deretter detonerte han eksplosivene, sier Abdul Ahad Walizada.

Ingen har tatt på seg skylden

Ingen gruppe hadde tirsdag kveld meldt at de sto bak angrepet, men Taliban tok avstand fra angrepet.

– Bombeeksplosjonen i Jawadiyah-moskeen i # Herat har ingenting å gjøre med mujahedin, skriver Talibans talsmann Zabihullah Mujahid på Twitter.

Angrepet skjedde dagen etter et angrep på Iraks ambassade i Kabul. IS hevdet å stå bak angrepet, som krevde to liv.

Mandag: Norske styrker bisto den afghanske kontraterrorenheten under terrorangrep i Kabul

IS truer sjiaer

Herat-provinsen ligger like ved grensen til Iran. Sjiamuslimene er i minoritet i Afghanistan. De har de siste månedene kommet i en stadig mer utsatt posisjon, ikke minst på grunn av trusselen fra den ytterliggående sunnimuslimske gruppen IS, som stort sett opererer øst i landet. IS begynte å angripe sjiamuslimer og moskeer i Afghanistan for cirka ett år siden.

Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har blitt stadig verre etter at NATO-styrkene trakk seg ut i 2014.

Bare i Kabul har det vært elleve store angrep siden januar og over 1.000 mennesker er blitt enten drept eller såret. Både IS og Taliban har stått bak angrepene.

Terrorangrepet i mai: Minst 35 drept i selvmordsangrep i Kabul