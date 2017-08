Minst 20 drepte i selvmordsangrep mot moské

Et selvmordsangrep mot en sjiamuslimsk moské i Herat vest i Afghanistan har krevd minst 20 liv. Over 30 mennesker er såret

Tirsdag kveld ble det utført et terrorangrep mot en sjiamuslimsk moské i Herat vest i Afghanistan.

– Omtrent klokken 20.00 i kveld ble et terrorangrep utført mot en moské i det tredje sikkerhetsdistriktet i byen Herat, sier polititalsmann Abdul Ahad Walizada til nyhetsbyrået AFP.

Ingen har tatt på seg skylden

Ingen gruppe har tirsdag kveld meldt at de sto bak angrepet, melder NTB. En talsmann ved det lokale sykehuset forteller at det var mange skadede.

– Over 30 skadede har så langt blitt brakt til sykehuset, sa talsperson Rafeeq Shirzai for sykehuset i Harat til AFP.

Afghanistans innenriksdepartement har så langt kun bekreftet at ti personer er såret.

Denne hendelsen inntreffer bare én dag etter det forrige terrorangrepet i Afghanistan, som var rettet mot ambassadedikstriktet i Kabul. IS hevdet å stå bak angrepet, som krevde to liv.

Mandag: Norske styrker bisto den afghanske kontraterrorenheten under terrorangrep i Kabul.

Dødstallene kan stige

NTB skriver at Jailani Farhad, talsmann for provinsens guvernør, sier bomben gikk av inne i Jawadia-moskeen i Herat by, og at dødstallet kan komme til å stige.

Andre kilder har opplyst at eksplosjonen kan ha vært forårsaket av en bilbombe som gikk av ved moskeens inngang. Det blir også oppgitt at flere personer trolig deltok i angrepet.

Herat-provinsen ligger like ved grensen til Iran. Sjiamuslimene er i minoritet i Afghanistan. De har de siste månedene kommet i en stadig mer utsatt posisjon, ikke minst på grunn av trusselen fra den ytterliggående sunnimuslimske gruppen IS, som stort sett opererer øst i landet. IS begynte å angripe sjiamuslimer og moskeer i Afghanistan for cirka ett år siden, melder NTB.

Terrorangrepet i mai: Minst 35 drept i selvmordsangrep i Kabul.