Mener Afghanistan-returer er resultat av politiske føringer

KABUL (VG) Afghanistankomiteen fastslår at landet er blitt mindre trygt. I samme periode har norske myndigheter endret vurdering til at det er trygt å sende flyktninger hit.

VG skrev tirsdag om de to unge afghanerne som ble tvangsreturnert til Kabul, bare noen få timer før 25 mennesker ble drept i et terrorangrep mot høyesterett, som ligger i sentrum av byen, innenfor den såkalte «stålringen».

Les reportasjen: Returnert til Kabul samme dag som terrorangrep

Terje Watterdal i Afghanistankomiteen forteller at sikkerhetssituasjonen i både Kabul og Afghanistan er blitt forverret de siste to årene.

– All statistikk viser at Afghanistan er blitt mindre trygt for sivile, sier Watterdal da han tar imot VG på sitt kontor i Kabul.

Returene øker



Utlendingsdirektoratet (UDI) har i sin vurdering konkludert med at Kabul er generelt trygt å sende asylsøkere med returvedtak til, og i fjor økte antallet returer: Norge sendte totalt 613 personer. Så langt i år har trenden med høye returtall fortsatt.

Watterdal reagerer på UDIs vurdering, som gjennomføres av Landinfo.

– Både Kabul og Afghanistan er mindre trygt nå, da flere returneres, enn slik sikkerhetssituasjonen var for noen år siden. På det tidspunktet var returtallene lave fordi Afghanistan av UDI ble ansett som for utrygt, påpeker Watterdal.

– Det henger ikke på greip og er en merkelig utvikling. Det kan se ut som at politisk nøytrale UDI lar seg påvirke av politiske føringer, fortsetter han.

UDI avviser på det sterkeste påstanden om at de har latt seg påvirke av politiske føringer:

– Før februar 2016 hadde vi en annen tilnærming til Afghanistan-sakene. Da la vi til grunn at mange provinser var for usikre til at noen kunne pålegges å returnere dit. Mange asylsøkere fra disse områdene ble derfor henvist til såkalt internflukt i Kabul, selv om de kom fra andre områder, svarer Dag Bærvahr, fagsjef i UDI.

– Justeringen vi på eget initiativ har gjort etter februar 2016 innebærer at noen av søkerne som tidligere ville blitt henvist til internflukt i Kabul nå får avslag fordi vi mener de kan returnere til hjemstedet sitt. Vi endret tilnærming fordi den tidligere vurderingen ikke var helt i tråd med rettsutviklingen på området, fortsetter han.

Han legger til at UDI også anser sikkerhetssituasjonen i Afghanistan som alvorlig, og at de følger situasjonen nøye.

– Vi vurderer likevel ikke at forholdene er så ekstreme at alle og enhver har rett til beskyttelse. Alle saker vurderes individuelt, men vi legger vekt på den generelle sikkerhetssituasjonen på hjemstedet, sammen med opplysningene om søkerens situasjon, sier Bæhvar.

Ekstern lenke: Les UDIs vurdering for Afghanistan her

RETURNERT: Afghanske flyktninger som er deportert fra Norge. Fv. Enaytullah Sultani (19) og Atawolla Khair Mohamad (23). Atawolla hadde med en liten ryggsekk etter fem år borte fra Afghanistan. Foto: Helge Mikalsen , VG

Brende var i Afghanistan



I helgen var den norske utenriksministeren Børge Brende i Afghanistan, og hadde et voldsomt sikkerhetsopplegg rundt seg. Brende uttrykte sterk bekymring over sikkerhetssituasjonen i Afghanistan, og påpekte at Taliban og andre ekstreme grupper har utført en rekke angrep på både regjeringshæren og sivile.

– Det er klart at Brende er et mer markant mål enn andre, men det er alltid skuddsikre biler, skuddsikre vester og hjelm når norske myndighetspersoner kommer hit. Det var også tilfellet når UDIs folk fra Landinfo var her sist for å vurdere om det er trygt å returnere flyktninger hit, sier Watterdal.

Til tross for risikoen reiser Watterdal mye rundt i landet, men bor i et relativt sett sikret område i Kabul.

– I Kabul er det slik at man har større frihet til å bevege seg i sentrum av byen, selv om det har vært flere terrorangrep ved offentlige bygg. Men det finnes mange områder i byen, særlig i utkanten, som helt klart er utrygge.

Kabul i går: Selvmordsbomber angrep høyesterett





I AFGHANISTAN: Utenriksminister Børge Brende i skuddsikker vest under et besøk i Afghanistan. Foto: Helge Mikalsen , VG

Stor fare for kidnappinger



Watterdal forteller at han har en kvinnelig kollega fra en annen internasjonal organisasjon som er kidnappet, og at han hadde to andre internasjonale kollegaer som ble kidnappet i fjor.

– Også for sivile afghanere øker antallet kidnappinger, sier han.

Han anslår at rundt 50–60 prosent av landområdet i Afghanistan er under kontroll av Taliban og andre opprørsgrupper.

– For at en provins skal anses som trygg, så må provinshovedstaden være under statlig kontroll. Men i omtrent alle disse provinsene er mye av veinettet inn til disse byene, og det meste av området rundt, under kontroll av Taliban og andre opprørsgrupper.

Les også: E-tjenesten mener Taliban styrker seg i hele Afghanistan

En alvorlig trussel det siste halvåret er grupper som har sverget troskap til terrorhæren IS, som har etablert seg i Afghanistan.

IS-tilknyttede grupper har gjennomført en rekke blodige angrep mot sivile, og mistenkes for å stå bak drapet på seks Røde Kors arbeidere som ble kjent onsdag.