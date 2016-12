Kvinnelig afghansk flyger har søkt asyl i USA

Den første kvinnen til å sette seg bak spakene i et fly fra det afghanske flyvåpenet, Niloofar Rahmani, har søkt om politisk asyl i USA.

Rahmani ble trukket fram som et symbol på kvinnefrigjøring og framgang da hun for tre år siden var ferdigutdannet som flyger og begynte å tjenestegjøre i det afghanske flyvåpenet.

Etter å ha mottatt utallige dødstrusler fra islamistiske opprører og fordømmelse fra afghanske tjenestemenn, frykter 25-åringen nå for sitt eget liv og har søkt om politisk asyl i USA, melder CNN.

– Har mottatt trusler



Etter mer enn 1.000 timer bak flyspakene, blant annet i militære transportfly av typen C-208, bestemte hun seg i 2015 for å utdanne seg videre i USA for å kunne fly store transportfly av typen C-130.

KJENT KVINNEIKON: Nilofar Rahmani var den første kvinnelige piloten i det afghanske flyvåpenet. Her fra en flyplass i Kabul i fjor. Foto: Shah Marai , AFP

Planen var å returnere til hjemlandet da opplæringen var fullført tidligere i desember. Nyheten om at hun nå har søkt asyl i USA blir ikke godt mottatt i hjemlandet, skriver AFP.

Saken drar nemlig opp en mangeårig debatt om kvinnekampen i landet. Afghanistan er flere ganger blitt kåret til verdens verste land for kvinner.

Rahmanis amerikanske advokat Kimberly Motley bekrefter at 25-åringen har søkt politisk asyl i USA og sier beslutningen har vært vanskelig.

– Niloofar og familien har mottat flere trusler som uheldigvis har bekreftet at hennes sikkerhet er truet dersom hun returnerer til Afghanistan, sier Motley til AFP.

Ikke godt mottatt i hjemlandet



Talsmenn for regjeringen har omtalt asylsøknaden som «skammelig» og hevder at truslene hun viser til er «oppdiktet».

– Hun har sviktet landet sitt. Det er en skam, sier talsmann Mohammad Radmanesh for det afghanske forsvarsdepartementet til

Flygeren selv forsøker nå å roe gemyttene i Afghanistan og hevder at amerikanske medier har feilsitert og feiltolket henne.

– Jeg ønsker bare bedre utdannelse slik at jeg på best mulig vis kan tjene mitt land og mitt undertrykte folk, særlig mine afghanske søstre, og gjøre Afghanistan stolt, skriver hun i et brev til forsvarsdepartementet i Kabul og afghanske Tolo-TV.