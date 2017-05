Kraftig eksplosjon i Kabul: Minst 80 drept og over 300 såret

En kraftig bilbombe har gått av i ambassadeområdet i Kabul.

Journalister fra nyhetsbyrået AFP meldte i morgentimene i dag om et kraftig smell i ambassadeområdet i Afghanistans hovedstad Kabul.

Meldingene om antallet drepte og sårede varierer. Afghanske helsemyndigheter opplyser ifølge Reuters at minst 80 personer er drept og over 350 såret.

Talsmann for afghanske myndigheter, Najib Danish, bekrefter at selvmordsangrepet skjedde i området Wazir Akbar Khan, som huser flere ambassader og som ligger ikke langt fra presidentpalasset. Mer enn 30 kjøretøy er helt eller delvis ødelagt, ifølge Khan.

Ingen har foreløpig påtatt seg skylden for angrepet.

UD: Tror ingen nordmenn er berørt



Ifølge afghanske Tolo News fant eksplosjonen sted nær Wazir Abkad Khan Road, hovedgaten gjennom ambassadestrøket. I tillegg til den tyske og den franske, ligger også den britiske ambassaden nærme.

Den norske ambassaden ligger omtrent en kilometer fra stedet. Tolo News skriver videre at det skal ha vært en tankbil med eksplosiver som gikk i lufta.

Utenriksdepartementet sier de er kjent med angrepet i Kabul, og er i kontakt med den norske ambassaden for å få mer informasjon om hendelsen.



– Det er fortsatt i en tidlig fase, men så langt har vi ingen indikasjon på at nordmenn skal være berørt av angrepet, sier kommunikasjonsrådgiver Ingrid Kvammen Ekker til VG.

Den tyske og franske ambassaden rammet



Minst to japanske ambassadeansatte er såret i eksplosjonen, ifølge det japanske nyhetsbyrået Kyodo. En talsperson for afghansk politi sier til Reuters at angrepet skjedde nær den tyske ambassaden, men at det er vanskelig å anslå nøyaktig hvor.

Både den tyske og franske ambassaden har fått materielle skader som følge av eksplosjonen, opplyser den franske Europa-ministeren Marielle de Sarnez til radiokanalen Europe 1.

En mørk sky reiste seg mot himmelen over byen, synlig fra lang avstand. Ifølge vitner fikk bygninger flere hundre meter unna dører og vinduer ødelagt, melder Reuters.

RØYK: Røykskyen fra den kraftige eksplosjonen kan skimtes i bakgrunnen. Selvmordsbomben gikk av i ambassadestrøket i Kabul. Foto: SHAH MARAI , afp/ntb scanpix

Bare uker etter stort angrep



– En kjempeeksplosjon ødela akkurat alle vinduer i byrået vårt, skriver Wall Street Journals journalist Jess Donati på Twitter. Hun har også lagt ut bilder av ødeleggelsene utenfor soverommet sitt.

Angrepet skjedde fire uker etter at åtte personer ble drept da en bilbombe eksploderte i en NATO-kolonne i Kabul. Terrororganisasjonen Den islamske staten (IS) påtok seg skylden for angrepet.

Taliban annonserte i april starten på sin våroffensiv. Terrorhæren hevdet at utenlandske mål vil bli prioritert, og at de vil gå til angrep gjennom geriljakrigføring, konvensjonell krigføring og selvmordsangrep.

Taliban hevdet imidlertidig onsdag at de ikke står bak angrepet, melder Al Jazeera på Twitter.

Fordømmer angrepet

Norges utenriksminister Børge Brende reagerer sterkt på terrorangrepet.

«Sterk fordømmelse av det forferdelige terrornagrepet i Kabul som drepte så mange sivile. Mine oppriktige kondolanser til familiene og til Afghanistan», skriver han på sin Twitter-profil.

Det samme gjør NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

«Jeg fordømmer det forferdelige angrepet i Kabul. Mine tanker er med alle som er rammet. NATO står med Afghanistan i kampen mot terrorisme», skriver han.