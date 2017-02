Kabul: Følelsen av utrygghet

Kommentar KABUL (VG) Dersom Kabul er en «trygg by», er det vanskelig å forestille seg hvordan det er i Afghanistans utrygge områder.

I den afghanske hovedstaden er de indre sentrumsområdene ansett som de tryggeste. De ligger innenfor den såkalte «ring of steel».

Men de bevæpnede kontrollpostene er mer en illusjon av trygghet enn noe annet. De hindret ikke at en selvmordsbomber slo til mot høyesterett og drepte 25 mennesker denne uken.

I den knappe uken jeg har vært i Kabul har jeg kjørt inn og ut en rekke ganger, og bare én gang er vi blitt stoppet og bedt om ID-dokumenter.

Kanskje sa min afghanske sjåfør de rette ordene, for hverken fotografen eller jeg måtte vise frem våre røde pass. I den slitte Toyota Corollaen vi da kjørte i kan vi neppe ha blitt ansett som VIP-er.

I begynnelsen av turen fulgte vi utenriksminister Børge Brende, og uten at jeg kan gå i detalj om sikkerhetsopplegget han hadde, kan jeg si at det var meget omfattende.

Så var han da også et mål på vei mot andre mål, der han reiste rundt til afghanske toppledere, med et budskap om at Norge gjerne tilrettelegger forhandlinger med Taliban.

Taliban har uttalt at dens angrep skal rettes mot statens institusjoner, som til en viss grad gjør det noe enklere for Kabuls innbyggere å ta sikkerhetshensyn.

Samtidig har det siste halvåret brakt en enda mer brutal fiende på banen: Ekstreme grupper som har sverget troskap til IS har utført flere av de mest blodige angrepene i Kabul.

I flere av disse har terroristene fulgt dette mønsteret: De dreper så mange sivile som mulig, når motangrepet kommer barrikaderer de seg med gisler, kjemper til det ikke finnes noen utvei, og utløser en selvmordsvest.

Disse angrepene har særlig gått utover Afghanistans sjiamuslimske minoritet, og målet er klart: Nemlig å øke den sekteriske striden i landet.

En grotesk kost/nytte vurdering er trolig også med på å prege terroristenes tankegang: Det er enklere å påføre massive sivile dødsfall, enn å angripe vestlige mål. VIP-områdene er nemlig bedre sikret enn for noen år siden.

Vi bodde i ett av de tryggeste stedene i Kabul, den norske ambassaden. Ståldørene får det til å føles litt som et høyrisikofengsel, med den vesentlige forskjellen at de bevæpnede vaktene og høye murene er bygget for å holde angrep ute, og man kan komme og gå som man vil – på egen risiko.

Utenfor ambassademurene, i Kabuls gater, kan man ikke unngå å bli preget av den frenetiske paranoiaen som preger byen.

I utkanten av byen er det ikke bare terror som er en fare, men også lovløsheten: Kidnappinger og ran med dødelig utfall øker kraftig.

Og det er nettopp i disse utkantområdene at de fleste flyktningene Norge returnerer finner seg husly.

