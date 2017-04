Her treffer «alle bombers mor» Afghanistan

USA frigir videoen som viser når «alle bombers mor» treffer bakken i Afghanistan.

– Bakken føltes som en båt i en storm. Jeg trodde det var huset mitt som ble bombet. I fjor skjøt en drone mot huset ved siden av meg, men dette føltes som om himmelen falt ned. Barna og kvinnene var veldig redde, sier Mohammad Shahzadah til The Guardian.

Han forteller at han nettopp var ferdig med kveldsbønnen og hadde satt seg ned for å spise middag da bomben traff torsdag kveld.

– Ørene mine ble døve for en stund. Vinduene og dørene mine er ødelagt. Det er sprekker i veggen min, sier Shahzadah til avisen.

36 IS-krigere ble drept i den voldsomme eksplosjonen. Det opplyste afghanske myndigheter fredag morgen.

Ifølge New York Times sier lokale myndigheter i Nangarhar-provinsen at det har vært mindre bombeangrep i det samme området fredag morgen.

Brukt for første gang

Det var første gang USA brukte bomben GBU-43/B. Den har fått kallenavnet «alle bombers mor» og har vært i USAs arsenal siden 2002. Ifølge Wired ble bomben utviklet for mulig bruk i Irak-krigen, men den har altså ikke blitt brukt før nå.

Oberstløytnant ved Forsvarets høgskole, Geir Ødegaard, sa til VG torsdag kveld at bomben ikke er ment for å trenge ned i bakken, men at den sprenger på overflaten. Den vil likevel kunne gjøre stor skade i et hule- og tunnelkompleks.

– Kjøretøy, bygninger og personell på overflaten vil rett og slett bli sprengt bort, men effekten vil trenge ned i hulekomplekser, som de seier var målet her. Den kan spre seg langt inn i slike systemer, sa Ødegaard.

Ordfører: Skjønner ikke hvorfor de bombet

Bruken av bomben har fått kritikk fra flere hold. Tidligere president i Afghanistan, Hamid Karzai, fordømte angrepet på Twitter torsdag kveld.

- Det er ingen tvil om at IS er brutale og har utført grusomheter mot vårt folk. Men jeg skjønner ikke hvorfor de slapp bomben. Den terroriserte folket vårt. Slektningene mine trodde verdens ende var her, sier ordfører i den nærliggende byen Achin, Naweed Shinwari, til The Guardian.

Martine van Bijlert, en av direktørene i det internasjonale Afghanistan Analysts Newtork (AAN), sa følgende til VG torsdag kveld:

– Det er vanskelig å si med så få detaljer om hva tanken bak angrepet var, men sett fra bakken virker det ikke å være noen presserende grunner til å svare med så overveldende maktbruk.

– Nangarhar er den eneste provinsen hvor IS har et nærvær av betydning, men ikke i så stor grad at du bruker alt hva du har i arsenalet ditt, sier van Bijlert.