Her kjemper norske styrker mot Taliban i Kabul

Norske soldater rykket ut etter en selvmordsbombe mot et politihovedkvarter i Kabul, bekrefter Forsvaret. Kampene varte i flere timer.

– Det var et angrep i Kabul i går. De norske var med på en utrykning og gjorde det de skal gjøre i henhold til sitt mandag. Alt norsk personell ble gjort rede for og er i god behold, sier pressevakt Elisabeth Eikeland ved Forsvarets hovedkvarter til VG.

Ifølge Reuters har Taliban tatt på seg skylden for to koordinerte angrep i den afghanske hovedstaden onsdag. Nyhetsbyrået skriver at minst 15 personer ble drept, hvorav 11 var sivile.

Eikeland bekrefter at det var et av disse angrepene de norske soldatene rykket ut til.

Les eksklsusivt intervju: – De vi slåss mot kjemper til døden

BBC: 16 drept, 44 skadet



Angrepet begynte med en kraftig bilbombe utenfor et politihovedkvarter vest i byen, ifølge innenriksdepartementet i landet.

Eksplosjonen innledet væpnede kamper mellom sikkerhetsstyrker og et ukjent antall angripere, ifølge Reuters. I tillegg til 16 drepte, skal så mange som 44 personer være skadet, blant dem kvinner og barn. ifølge BBC.

Eikeland kan ikke gi ut detaljer fra operasjonen, men bekrefter overfor VG at det var snakk om tre angrep i Kabul onsdag.

– De norske styrkene prioriterte å beskytte politihovedkvarteret i distrikt 6, opplyser hun.

Les også: Skutt tre ganger, reddet spanske diplomater

RASERT: Slik ser det afghanske politihovedkvarteret ut onsdag, etter tirsdagens massive Taliban-angrep. Norske styrker deltok i kampene mot terroristene. Foto: Rahmat Gul , AP / NTB Scanpix

Varte i flere timer



Bare minutter etter dette første angrepet ble kontorbygningen til landets etterretningstjeneste angrepet lenger øst i byen, ifølge talsmann Najib Danesj i innenriksdepartementet.

Det sistnevnte angrepet ble raskt slått ned av sikkerhetsvakter på stedet, mens det første skal ha vart i flere timer. Det bekrefter også Eikeland ved FOH.

Ifølge Reuters ble onsdagens angrep innledet på omtrent samme tid som Taliban bruker å sette i gang en «vår-kampanje» i landet. Det kan bety en travel tid for CRU 222, spesialavdelingen i det afghanske politiet, som i en årrekke ble trent av Forsvarets spesialkommando.

Det er ifra første gang norske soldater i Afghanistan deltar i skarpe oppdrag.

I et eksklusivt intervju med VG fortalte de norske spesialsoldatene i Afghanistan i februar om hverdagen i det urolige landet.

Den norske troppen i Afghanistan går under navnet Special Advisory Operations Team 222 (SAOT222) og består av rullerende team som til enhver tid teller ca. 30 menn og kvinner. Mer presise tall vil de ikke gi ut. Styrken har som oppdrag å være mentor for den afghanske antiterrorstyrken Crisis Response Unit 222 (CRU 222).

Forsvarets tall fra 2016 anslår at det norske bidraget i Afghanistan utgjør rundt 50 personer.