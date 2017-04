Forsker om bruken av gigantbombe i Afghanistan: – Ser ut som overdreven maktbruk

Den afghanske filialen av IS har fått fotfeste i Nangarhar, men Afghanistan-eksperter stiller spørsmål ved om bruken av «alle bombers mor» var nødvendig.

– Det er vanskelig å si med så få detaljer om hva tanken bak angrepet var, men sett fra bakken virker det ikke å være noen presserende grunner til å svare med så overveldende maktbruk, sier Martine van Bijlert, en av direktørene i det internasjonale Afghanistan Analysts Network (AAN), til VG.

Bomben GBU-43/B er den kraftigste bomben amerikanerne har i sitt våpenarsenal, bortsett fra atombomben.

– Nangarhar er den eneste provinsen hvor IS har et nærvær av betydning, men ikke i så stor grad at du bruker alt hva du har i arsenalet ditt, sier van Bijlert.

– Ser ut som overdreven maktbruk



Ifølge Donald Trumps pressetalsmann Sean Spicer var målet får angrepet et nettverk av huler og tunneler som den IS-tilknyttede gruppen brukte til å ta seg trygt rundt i området.

I en pressemelding skriver U.S. Central Command at målet for angrepet var å redusere faren for afghanske og amerikanske styrker som opererer i området, samt å påføre den IS-tilknyttede gruppen mest mulig skade. Det er ikke kjent hvor mange som omkom i angrepet.

Det er fordi den er en «Massive Ordnance Air Blast bomb», som forkortes MOAB at bomben har fått kallenavnet «Mother of all bombs» eller «alle bombers mor».

– Det vil helt åpenbart være bekymringer for sivile tap her og hvilken innvirkning dette vil ha på befolkningen i det store området rundt. Vi må vente og se, men dette ser ut som overdreven maktbruk, sier van Bijlert til VG.

Afghanistan-ekspert Astri Suhrke ved Christian Michelsens institutt forteller til VG at det har vært ulike rapporter om hvilke grupper som har tilhold i Nangarhar-provinsen.

– Det har vært en flytende konflikt i området, og det har vært flytende allianseforhold. For utenforstående er det mye som er uvisst. Det har for eksempel vært rapporter om et stilltiende samarbeid mellom IS og regjeringsstyrker, for å ta ut Taliban, forklarer Suhrke.



– Man må vinne folks tillit



Suhrke er uansett skeptisk til at å slippe en så stor bombe vil være løsningen dersom man ønsker stabilitet i området. Hun tror derimot det kan virke mot sin hensikt.

– Skal man vinne denne krigen må man vinne folkets tillit. Det er derfor tidligere amerikanske generaler i Afghanistan sa at man måtte være forsiktig med å føre krig som rammet sivile, for da får man befolkningen mot seg.

Og det er nettopp det Suhrke frykter nå kan ha skjedd. Hun sier at når man slipper en så stor bombe må man regne med at et større område er ødelagt, og da er det desto vanskeligere å skille mellom opprørere og sivile.

– Det er sannsynlig at det har gått med mange sivile også. Da kan man ha brutt internasjonal humanitær rett, sier forskeren.

Hun mener handlingen vitner mer om politisk utålmodighet enn militær taktikk som kan rettferdiggjøres.

– Det er ikke første gang det vil bli diskutert om USA har brutt humanitær rett i Afghanistan, og sannsynlighet for det er større nå, mener Suhrke.

Den norske E-tjenesten påpekte i februar at den afghanske filialen av IS, ISKP, har begrensede utsikter til å ekspandere utenfor Øst-Afghanistan.

– ISKP har hovedbase i de sørlige delene av Nangarhar-provinsen, men begynte i 2016 å rekruttere også i naboprovinsene. ISKP ble i 2016 satt betydelig tilbake gjennom kamper mot Taliban, påpeker den norske E-tjenesten i trusselvurderingen for 2017.

