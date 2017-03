Eksplosjon og skyting flere steder i Kabul

Minst to kraftige bombeangrep har rammet Kabul. Det meldes også om skyting. Foreløpig er det meldt om 18 sårede.

Taliban har påtatt seg ansvaret for angrepet. Gruppen meldte onsdag at den har angrepet tre mål i den afghanske hovedstaden: Politiet, landets etterretningstjeneste og et rekrutteringskontor for regjeringshæren. Afghanske myndigheter har imidlertid kun bekreftet to angrep, hvorav ett var rettet mot politiet, og det andre mot etterretningstjenesten. Angrepet beskrives som "komplekst".

Ifølge det afghanske helsedepartementet er 18 sårede brakt til sykehus, flere av dem med alvorlige skader.

– Det ventes flere drepte og sårede idet ambulanser er på vei, sier en talsmann for departementet.

E-tjenesten: Taliban styrker sin militære posisjon i Afghanistan

Det ble først meldt om én eksplosjon, men kort tid etter smalt det igjen. Øyenvitner opplyser at et område i nærheten av nasjonalforsamlingen vest i byen er rammet, og at det kan høres skyting.

Ifølge legen Muhibullah Zir fant den ene eksplosjonen sted foran Kabuls militærskole. Flere politikilder sier til det afghanske nyhetsbyrået 1TV at to angripere har trengt seg inn i militærskolen, men dette er ikke bekreftet.

Samtidig melder innenriksdepartementet at en selvmordsbomber har sprengt seg selv ved det afghanske etterretningshovedkvarteret.

– Angriperen døde, og andre ble såret, sier en talsmann for departementet.

TOLOnews opplyser på Twitter at det har oppstått skyting mellom sikkerhetsstyrker og angripere.

– Vi kan høre skyting. Jeg tror det er et koordinert angrep, sier en innbygger vest i hovedstaden, Abdul Ghafoor, til DPA.