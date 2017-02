E-tjenesten: Taliban styrker sin militære posisjon i alle deler av Afghanistan

OSLO/KABUL (VG) E-tjenesten påpeker at afghanske sikkerhetsstyrker kommer under stadig større press. De spår et sterkere Taliban i 2017.

– Vi forventer at Taliban fortsetter å styrke sin posisjon i 2017. Det blir fortsatt utrygt, sier generalløytnant Morten Haga Lunde, sjef for Etterretningstjenesten, til VG.

«Taliban styrker den militære posisjonen sin i alle deler av Afghanistan og setter afghanske sikkerhetsstyrker under stadig større press», skriver E-tjenesten i trusselvurderingen de la frem i går.

Det siste året har debatten om Norges strenge linje overfor afghanske asylsøkere rast her i Norge. UDI mener at ingen provinser i Afghanistan er så utrygge at asylsøkere ikke kan sendes tilbake dit.

E-tjenesten spår nå at et mer samlet Taliban trolig vil ekspandere i alle deler av Afghanistan.

3498 DREPT I FJOR. Dette bildet viser pårørende som sørger etter at Taliban utførte et dobbelt bombeangrep nær nasjonalforsamlingen i Kabul den 10. januar. 3498 sivile ble drept i krigshandlinger i Afghanistan i fjor. Foto: Shah Marai , AFP

Da Taliban høsten 2015 greide å ta provinshovedstaden Kunduz, sendte det sjokkbølger ut i verden. Men i høst har Taliban igjen presset på i tre provinshovedsteder og E-tjenesten spår at hele fem provinshovedsteder er sårbare i år.

– Det er åpenbart, som E-tjenesten også peker på, at Taliban styrker seg i mange regioner. Og det er en utvikling som er bekymringsfull, sier forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide til VG.



Kontroll over nye distrikt



«Talibans ventede militære fremgang vil gi gruppen kontroll over nye distrikt», skriver E-tjenesten i dag, og påpeker at hovedstedene i Helmand, Uruzgan, Farah, Kunduz og Bangladesh er særlig sårbare.

E-tjenesten tror ikke Taliban vil klare å ta permanent kontroll over disse byene i 2017, men advarer samtidig om at «et mer samlet Taliban høyst sannsynlig vil ekspandere i alle deler av Afghanistan».

– Organisasjonen utnytter at sikkerhetsstyrkene ikke bare er strukket og reaktive, men også sliter med å håndtere de intense og samtidige militære operasjonene til Taliban, skriver E-tjenesten.

Samtidig har E-tjenesten lite tro på at Taliban vil inngå en fredsavtale i 2017.

– Den krevende sikkerhetssituasjonen, kombinert med fremgangen til Taliban, vil forsterke den politiske ustabiliteten til Afghanistan, mener E-tjenesten.

Brende i Kabul: Meget vanskelig



VG har fulgt Norges utenriksminister Børge Brende når han denne helgen vært i Afghanistans hovedstad Kabul og hatt møter med landets øverste politiske ledelse. Møter der bevæpnede vakter, sikrede biler i kolonne og omfattende verneutstyr er blitt benyttet.

TENKER SIKKERHET: Utenriksminister Børge Brende med beskyttelsesvest og hjelm på vei til politiske møter i Afghanistan. Foto: Helge Mikalsen , VG

Veisperringer og kontrollposter med soldater og sikkerhetsvakter med våpen er utplassert en rekke steder i Kabul, noe som betyr at trafikken går i sneglefart mange steder. Og det gjelder å holde så lav profil som mulig.

Det siste halvåret har det vært svært mange alvorlig terrorangrep rettet mot både sivile og mot offentlige mål. Den norske utenriksministeren er meget bekymret over utviklingen:

– Situasjonen har vært meget vanskelig i januar, med mange angrep på sivile. Det har vært en rekke harde trefninger mellom Taliban og de afghanske regjeringsstyrkene. Den afghanske regjeringen mener derfor man må vise styrke for å tvinge Taliban til å forhandle, sier Brende.

– Sikkerheten for vanlige afghanere går i bølger, i enkelte deler av landet er den veldig vanskelig. I Kabul er sikkerheten vanskelig for dem om utgjør et mål, sier Brende.

