Demonstrerer mot løslatelse av konvertitt

(VG Nett) Hundrevis av afgahanere demonstrerte i dag mot beslutningen om å løslate mannen som ble fengslet for å ha konvertert fra islam til kristendommen.

Rundt 700 religiøse ledere og andre samlet seg i byen Mazar-e-Sharif nord i Afghanistan i morges. Demonstrantene ropte «Død over Bush» og andre anti-vestlige slagord.

Demonstrasjonen blir satt i forbindelse med at en domstol i går besluttet å løslate konvertitten Abdul Rahman (41), som har sittet i fengsel siden februar. Begrunnelsen for løslatelsen skal være mangel på bevis mot ham.

Rahman (41) var siktet for å ha forkastet islam, og kunne i verste fall idømmes dødsstraff under de strenge Sharia-lovene.

Han ble arrestert fordi han holdt en bibel, noe som betyr at han forkaster islamsk tro.

Saken har vakt oppsikt internasjonalt, og USAs utenriksminister Condoleezza Rice ringte i forrige uke til Afghanistans president Hamid Karzai for å uttrykke sin bekymring for den kristne mannen.

Rahman konverterte for 16 år siden, etter at han jobbet med en kristen hjelpeorganisasjon i Pakistan.