Bombeangrep i Kabul: Meldes om 19 døde

KABUL (VG) Selvmordsbomberen utløste bomben i parkeringsplassen ved Kabuls høyesterett. Samtidig har det brutt ut en større brann ikke langt fra EU-delegasjonen.

VG befinner seg i Kabul, inne på den norske ambassadens sikrede område, ikke langt fra stedet der selvmordsangrepet skjedde. Her kan man høre helikoptre som sirkulerer over området ved høyesteretten, som igjen ligger nær den amerikanske ambassaden.

Det er samtidig en svart røyksøyle som stiger mot himmelen vest for ambassaden, i retning av EU-delegasjonen, men det uklart om dette er knyttet til bombeangrepet, eller stammer fra en ordinær brann.

Angriperen ved høyesterett kom til fots og slo til da folk var på vei ut av rettens hovedbygg, opplyser Najib Danish fra det afghanske innenriksdepartementet. Ingen gruppe har påtatt seg ansvaret, men det bekreftes tapstall på 20 døde og 38 omkomne, skriver den afghanske nettavisen Tolo News.

Taliban har tidligere angrepet retten og dens ansatte, og da VG kjørte forbi høyesterett ved stengetid i går ettermiddag, etter en reportasje i en annen del av byen, ble all trafikk omdirigert som et sikkerhetstiltak fordi man fryktet et angrep mot ansatte ved retten i det de skulle hjem for dagen.