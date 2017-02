Børge Brende i Afghanistan: Vil ha politisk løsning med Taliban

KABUL (VG) Utenriksminister Børge Brende ber den afghanske regjeringen om å ta Taliban med i forhandlinger.

Den norske utenriksministeren er i Afghanistan på et tidspunkt der Taliban og andre opprørsgrupper har intensivert sine angrep på de afghanske sikkerhetsstyrkene. Likevel håper Brende på en politisk løsning.

– Det er utrolig krevende å drive med utvikling og bistandsarbeid i et land i full væpnet konflikt. Man trenger stabilitet for å lykkes bedre i Afghanistan, sier Børge Brende til VG på vei inn til Kabul.

– Det trengs en politisk prosess mellom regjeringen og opprørsgruppene, inkludert Taliban, sier Brende.

TAR SIKKERHETEN PÅ ALVOR: Utenriksminister Børge Brende får på seg skuddsikker vest og hjelm i beredskap under transporten. Foto: Helge Mikalsen , VG

Hadde møter i Norge



VG har fått følge utenriksministeren på en reise til Afghanistan, der han skal ha møter med den øverste politiske ledelsen i det krigsherjede landet.

– Vi kommer hit i en periode der det har vært mange angrep mot de afghanske styrkene fra Taliban, og bitterheten er stor i regjeringen. Derfor er det viktig å vise medfølelse og forståelse, sier Brende.

Norge har tidligere tilrettelagt for møter mellom den afghanske regjeringen og Taliban, og sommeren 2015 bekreftet Brende til VG at slike møter ble holdt i Norge.



– Norge har tatt initiativ til freds- og forsoningsarbeid tidligere, men det har ikke materialisert seg i en fred. Likevel må det være et mål om politiske løsninger, og Norge står disposisjon dersom partene ønsker det, sier Brende.

PRESIDENT: Utenriksminister Børge Brende med president Mohammad Ashraf Ghani i Kabul lørdag. Foto: Helge Mikalsen , VG

Bidrar til utdanning



Brende møter utenriksminister Salahuddin Rabbani, president Mohammad Ashraf Ghani og presidentens kone Rula Ghani.

Norges humanitære bidrag til Afghanistan står høyt oppe på dagsordenen.

– Norge vil vise Afghanistan at vi er en langsiktig samarbeidspartner. Vi har doblet bidraget og forpliktet oss til å gi 700 millioner kroner årlig frem til 2020, sier Brende.

Utenriksministeren understreker hvor viktig han synes utdanning er.

– Da Taliban styrte i 2001 gikk under en million barn på skole, og nesten ingen av dem var jenter. Nå går ni millioner barn på skole og nesten 40 prosent er jenter. Derfor er jeg veldig glad for at en av organisasjonene vi jobber med har fått åpnet 11 nye skoler i Faryab-provinsen, sier han.

Det er knyttet vilkår til løftene om økt bistand fra Norge, blant annet å bekjempe korrupsjon og øke egne inntekter.

– Det er positivt at Afghanistan i fjor klarte å øke skatteinndrivelsen med 30 prosent, som er viktig med tanke på vilkåret om å øke egne inntekter, sier Brende.