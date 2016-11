Bilbombeangrep mot tysk konsulat i Mazar-e-Sharif

Taliban har gått til angrep på Tysklands konsulat i Mazar-e-Sharif med en kraftig bilbombe. Minst fire mennesker er drept og 119 såret, ifølge afghanske helsemyndigheter.

– Vi har fått inn ytterligere to døde til sykehusene i byen, opplyser legen Noor Mohammad Faiz, som er sjef for de offentlige sykehusene i Mazar-i-Sharif, hovedstaden i provinsen Balkh.

De første meldingene gikk ut på at to personer var drept.

Taliban har tatt på seg skylden for angrepet, som de sier er hevn for sivile som ble drept i luftangrep i byen Kunduz forrige uke.

– En selvmordsbomber kjørte en bil lastet med eksplosiver inn i veggen i det tyske konsulatet i byen, sier den lokale politisjefen Sayed Kamal Sadat.

Tyske soldater gjennomførte et grundig søk i bygningen etter eksplosjonen, men fant ikke flere angripere.

Innbygger hørte skudd

Det tyske utenriksdepartementet sier litt før klokken 1 natt til fredag at angrepet er over og at ingen tyske liv gikk tapt.

– Vi er glade for at alle de tyske ansatte ved generalkonsulatet er uskadd og i sikkerhet. Vår medfølelse går til de afghanske sårede og til ofrenes pårørende, sier en talsmann for departementet.

Eksplosjonen var så kraftig at vinduene ble blåst ut i de fleste bygningene i området, og det var ifølge Farhad dette som forårsaket størst skade.

Selv om politiet har sperret av området, har ikke det tyske konsulatets vakter sluppet afghanske sikkerhetsstyrker inn for å inspisere skadene, opplyser talsmannen.

Mirza Mohammad, en lokal innbygger, sier han hørte lyden av skudd noen minutter etter angrepet. Deretter skal det ha blitt stille.

30 sivile drept i Kunduz

I Talibans uttalelse hevdes det at gruppen har sendt flere selvmordsbombere til stedet. For en uke siden ble over 30 sivile drept i et antatt luftangrep fra NATO rettet mot Taliban.

Tyskland har 938 soldater stasjonert i Afghanistan, de fleste av dem i Balkh. De er en del av NATO-operasjonen Resolute Support, som omfatter totalt 12.000 soldater, blant dem norske.

Norske soldater var fram til 2014 stasjonert i Mazar-e-Sharif som en del av den internasjonale ISAF-styrken i landet.

Talibans opprør har de siste to årene spredt seg nordover fra bevegelsens kjerneområder i sør.