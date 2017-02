Afghanistan-returene: Nær på å miste livet i moskéangrep

KABUL (VG) Hadde de kommet et halvt minutt tidligere, ville Najib og familien trolig mistet livet i bombeangrepet mot en sjiamuslimsk moské.

Turen til moskeen skulle være et avbrekk fra en hverdag der de stort sett holder seg innendørs, forklarer Najib Farhadi (40) da VG treffer familien i kjellerrommet de leier.

– Vi hadde vært i Kabul i litt over en måned, men hadde måttet flytte en del rundt på grunn av trusler mot meg og familien. Da vi fant denne leiligheten våget vi ikke å gå ut i begynnelsen, forteller tobarnsfaren.

I KABUL: Nilas Johnsen og Helge Mikalsen

– De vi leier rommet vårt av mente at vi ville ha godt av å komme oss litt ut, så vi ble med dem til den religiøse festen i moskeen, fortsetter han.

Men den dagen, 21. november i fjor, mens afghanske sjiamuslimer var samlet i Baqir-ul-uloom moskeen for å markere høytiden Arbaeen, angrep en selvmordsbomber fra IS og drepte 32 mennesker.

– Jeg var på vei inn døren med en venn da smellet kom og jeg ble presset i bakken. Jeg har mareritt om det nesten hver natt, og jeg hørte dårlig i en uke etterpå, forteller sønnen Ali Reza (13).

Han kan fortsatt snakke norsk, etter det drøye året han bodde i Etnedal i Norge. Familien fikk endelig avslag på søknaden om asyl, og ble returnert til Kabul i oktober i fjor.

ETTER ANGREPET: En vakt fra de afghanske sikkerhetsstyrkene utenfor Baqir-ul-uloom moskeen i Kabul i november.

Foto: Haroon Sabawoon / Anadolu Agency

AFGHANISTAN-RETURENE ** Utlendingsdirektoratet (UDI) mener det generelt er trygt å returnere asylsøkere med endelig avslag til den afghanske hovedstaden Kabul. ** UDIs vurdering er at alle distrikter i Afghanistan har trygge områder. Den vurderingen ble endret i 2016. ** Som et resultat av den nye vurderingen, økte antallet returer til Afghanistan kraftig: Norge sendte totalt 613 personer i fjor. ** Av disse reiste 203 assistert med IOM, mens 408 ble uttransportert av Politiets utlendingsenhet (PU). ** E-tjenesten i Norge har nylig konkludert med at Taliban styrker seg i hele Afghanistan. ** Du kan lese UDIs vurdering for Afghanistan her.

I utgangspunktet mener norske myndigheter at de også kan returnere videre til Ghazni-provinsen, der faren opprinnelig er fra.

Men familien sier selv at de trues av blodhevn der, og viser VG et dokument som skal være fra det lokale politiet, om at stammerådet fraråder dem å komme tilbake.

Moren Fatima Sultan (29) er født og oppvokst som flyktning i Iran, og sier hun ikke kjenner Afghanistan i det hele tatt.

– Jeg ber norske myndigheter tenke seg om, for jeg vil ikke at andre familier skal oppleve det vi har vært gjennom. Hverken Kabul eller resten av Afghanistan er trygt å bo i, sier moren Fatima til VG.

Da bomben gikk av mistet hun minstemann Muhamed Subhan (2) i bakken, og han begynte å blø fra øret. Nå stabber den lille gutten rundt med en skeptisk mine, på et isende kaldt betonggulv belagt med tepper.

BOR I KJELLER: Najib Farhadi og Fatima Sultan med sønnene Muhamed Subhan (2) og Ali Reza (13) i kjellerleiligheten de leier i Kabul. Foto: Helge Mikalsen , VG

For å isolere har foreldrene lagt en plastduk under teppene, og den stikker opp langs veggen i kantene. De har ikke noe eget kjøkken, og alle fire sover på madrasser i et hjørne av rommet.

– Vi har ikke hatt én eneste god natts søvn siden den dagen vi ble sendt hit, forteller moren.

De har fått reintegreringsstøtte tilsvarende 10.000 kroner per familiemedlem fra norske myndigheter, og det er det de lever på.

– Når de pengene tar slutt vet jeg ikke hva vi skal gjøre. Vi er jo allerede sendt ut av Norge, så jeg tror ikke vi kan dra dit. Men vi må forsøke å komme oss til et annet land, sier Najib.

