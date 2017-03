Afghanistan-returene: De returnerte får 14 dager på hotell

KABUL (VG) Personene som returneres fra Norge til Afghanistan får tilbringe de første to ukene på et hotell, før de må klare seg selv.

– Hei, er dere også fra Norge, spør Milad (7) på sørlandsdialekt.

VG treffer gutten i gangen utenfor familiens rom i Roshan Plaza Hotel i sentrum av Kabul.

I AFGHANISTAN: Nilas Johnsen og Helge Mikalsen (foto)

På rommet innenfor sitter moren Zubaida Tajik (27) og gråter på senga, mens pappa Salim Hashimi (42) stirrer ut av vinduet. Familien er nettopp returnert fra Norge etter å ha fått endelig avslag på asylsøknaden, etter halvannet år i Lillesand.

AFGHANISTAN-RETURENE ** Utlendingsdirektoratet (UDI) mener det generelt er trygt å returnere asylsøkere med endelig avslag til den afghanske hovedstaden Kabul. ** UDIs vurdering er at alle distrikter i Afghanistan har trygge områder. Den vurderingen ble endret i 2016. ** Som et resultat av den nye vurderingen, økte antallet returer til Afghanistan kraftig: Norge sendte totalt 613 personer i fjor. ** Av disse reiste 203 assistert med IOM, mens 408 ble uttransportert av Politiets utlendingsenhet (PU). ** E-tjenesten i Norge har nylig konkludert med at Taliban styrker seg i hele Afghanistan. ** Du kan lese UDIs vurdering for Afghanistan her.

De har slektninger i Paghman-dalen i utkanten av Kabul, og norske myndigheter har konkludert med at det er trygt for dem i den afghanske hovedstaden. Zubaida forteller at det ikke er tilfellet, og at selv om hun ikke kan bevise det, så risikerer hun hevn fra familien fordi hun og Salim giftet seg uten tillatelse fra hennes far.

Afghanistan-returene: De ble eksempler på «norsk strenghet»

Returhotellet



Familier som denne sjekker jevnlig inn på dette hotellet: Her har de en avtale med Utlendingsdirektoratet (UDI) om å ta imot dem som returneres fra Norge, enten det skjer med tvang eller frivillig.

I fjor var det 410 tvangsreturer, og 203 som ble returnert frivillig til Afghanistan. Alle får mulighet til å bli møtt på flyplassen av Gul Pacha eller en av hans kolleger fra selskapet Shajjan & Associates, som jobber for UDI med såkalt reintegrering.

Tilbudet inkluderer helsehjelp dersom det er nødvendig, 14 dager på Roshan Plaza, og 10.000 kroner per familiemedlem i reintegreringsstøtte – forutsatt at man søker om det før tvangsretur iverksettes.

– De jeg henter er stort sett engstelige og redde, men noen få er glade. Slik jeg ser det, gjør Norge en fin innsats for å hjelpe dem som returneres, sier Gul Pacha.

Afghanistan-returene: Returnert til Kabul samme dag som terrorangrep

HENTER DE RETURNERTE: Gul Pacha jobber for et advokatfirma som bistår UDI med reintegrering av afghanske flyktninger. Her er Pacha på telefonen utenfor hotellet der de returnerte innlosjeres. Foto: Helge Mikalsen , VG

På flukt i snart 15 år



Det er fattig trøst for Zubaida og Salim, i hvert fall ser de slik på det selv.

– Vi vet ikke hvor vi skal gjøre av oss når vi må forlate dette hotellet, i verste fall blir det på gata, sier Salim.

Han forteller at han flyktet med kona da hun var bare 15 år gammel. De dro først til Pakistan, så til Iran der de bodde i 11 år før de mistet tillatelsen. Så dro de til Tyrkia, til Hellas og lot seg smugle videre Norge i september 2015.

– Zubaida holdt på å drukne to ganger på reisen til Europa, som vi brukte alle pengene våre på. Vi håpet på beskyttelse i Norge, men nå er vi her. Samme sted som vi flyktet fra den første gangen.

Les også: Norske spesialsoldater om Kabul: De vi slåss mot kjemper til døden