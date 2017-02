Afghanistan: Holder døren åpen for Taliban-forhandlinger

KABUL (VG) Afghanistans ledelse er splittet i det meste. Motstanden mot Taliban er det ene som samler dem.

En av de største utfordringene i Afghanistan nå er at den politiske ledelsen er delt:

President Mohammad Ashraf Ghani vant et omstridt valg i 2014, men måtte gå med på å dele den utøvende makten med sin konkurrent Abdullah Abdullah, som ble «Chief Executive» - en tittel vanligvis forbeholdt direktører i næringslivet.

– Å få samlingsregjeringen til å fungere bedre er viktig for arbeidet for fred og forsoning, sier Norges utenriksminister Børge Brende til VG, etter å ha vært en helg i Kabul og hatt møter med både Ghani og Abdullah.

– Kampen mot voldelig ekstremisme, som Taliban, IS og andre grupper, er et område der de har vist at de kan samarbeide. Dess mer sammensveiset de er, dess sterkere er de, sier Brende.

På vei inn til Afghanistan sa Brende til VG at han mener politiske forhandlinger for å skape fred må inkludere Taliban.

Det synet har han diskutert med både president Ghani og «direktør» Abdullah.

MØTTE PRESIDENTEN: Lørdag var Brende i samtale med Afghanistans president Mohammad Ashraf Ghani. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Vi er åpne for hjelp



VG fikk ikke anledning til å stille spørsmål hos presidenten, men Abdullah fortalte at regjeringen ville vurdere å forhandle med Taliban.

– Afghanistans regjering har sagt at døren er åpen for forhandlinger. De som kjemper mot oss må begynne med å legge ned sine våpen og kutte bånd til terror, sier Abdullah til VG.

– Men de vil ikke det, de tror de kan vinne militært. De kjemper ikke lenger mot utenlandske tropper, men dreper afghanske soldater og afghanske sivile, fortsetter han.

Abdulla sier likevel at han tror det nå er «riktig tidspunkt» for å få i gang forhandlinger.

Etter det VG erfarer er Norge aktuell som en tilrettelegger dersom det blir en realitet.

– Vi er åpne for hjelp fra land som kan bidra med å legge til rette for at det kan bli forhandlinger, men selve prosessen må styres av afghanere, sier Abdullah.

2015: Norge la til rette for møter i mellom den afghanske regjeringen og Taliban

I KABUL: «Chief Executive» Abdullah Abdullah tok imot Brende på sitt kontor i Kabul. Etter møtet sa Abdullah til VG at de var villige til å forhandle med Taliban. Foto: Helge Mikalsen , VG

Vil ikke si om han skal møte Taliban



Brende sier at også han anser det som viktig at afghanerne selv tar føringen, men legger til at Norge kan ta en rolle dersom man blir bedt om det.

Brendes neste destinasjon etter Afghanistan er Qatar, der Talibans politiske fløy har sitt hovedkvarter. Men svaret er igjen «ingen kommentar» på spørsmål om han skal møte representanter for Taliban der.

– Den afghanske regjeringen uttrykker at man må vise militær styrke for å få Taliban til forhandlingsbordet. Men etter femten år er det tydelig at det ikke finnes en endelig militær løsning, sier Brende.

– Man må jobbe med politiske løsninger, uten at det går på bekostning av det man har oppnådd når det gjelder menneskerettigheter, fortsetter han.

TENKER SIKKERHET: Iført skuddsikker vest beveger Brende seg rundt i Kabul. Han er opptatt av sikkerheten under oppholdet. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Vi trenger hjelp fra land som Norge

Brende hadde også et møte med den mektige guvernøren Atta Mohamed Noor under besøket i Afghanistan.

Noor er en tidligere krigsherre med mange års krigføring mot Taliban bak seg, men nå vil han legge vekk våpnene:

– Det afghanske folket tørster etter fred og stabilitet. Vi trenger hjelp fra land som Norge og Pakistan for å hjelpe oss med å forhandle. Vi har fått noen gode ideer fra Norge nå, sier Noor til VG.

– Vi oppfordrer Taliban til å danne et nytt parti og forhandle gjennom det, fortsetter han.

TIDLIGERE KRIGSHERRE: Atta Muhamed Noor har mange års krigføring mot Taliban bak seg, men sier nå at han vil legge vekk våpnene. Foto: Helge Mikalsen , VG

Noor er kjent som en «kongemaker» i diplomatiske sirkler i Kabul. Han støttet Abdullah Abdullah, som i likhet med ham selv er etnisk tadsjiker, i presidentvalget i 2014.

Nå forhandler han om en avtale med president Ghani, som er etnisk pashtuner.

Samtidig er han i en fornyet konflikt med sin gamle erkefiende, visepresident Abdul Rashid Dostum, som er etnisk usbeker.

– Vi forhandler med presidenten og undersøker alle muligheter, men ikke et samarbeid med Dostum. Ved neste presidentvalg vurderer vi en selvstendig kampanje, forteller Noors rådgiver og nevø til VG.