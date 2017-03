Afghanistan-flyktningene: Farida håper fortsatt på retur til Norge

KABUL (VG) To år etter at de ble returnert til Afghanistan føles landet fortsatt like fremmed. Farida (11) venter på en avklaring på om familien får dra tilbake til Norge.

Faridas første møte med Afghanistan var da hun ble tvangsreturnert i februar 2014 sammen med moren Noorya (33) og faren Hafiz (37). Da hadde hun bodd nesten fire år på Dokka i Oppland, og hadde flere minner fra Norge enn fra Iran, som er landet der hun ble født.

I AFGHANISTAN: Nilas Johnsen og Helge Mikalsen

Og det er til Dokka og hennes gamle skoleklasse at tankene stadig vender tilbake. Da Farida nylig ble 11 år fikk hun bursdagshilsen via Skype fra skolen.

– Alle sang bursdagssangen, og noen i klassen hadde grått for meg. De har fortsatt et bilde av meg hengende i klasserommet. Det betyr veldig mye for meg at de ikke har glemt meg, forteller Farida til VG.

– Jeg føler at jeg er blitt sendt til et helvete. Vi er redde og går nesten aldri ut. Heldigvis har jeg mine norske skolebøker, og snakker med læreren min i Norge hver uke, fortsetter hun.

Ble ikke trodd

Norske utlendingsmyndigheter trodde ikke på morens forklaring om at hun tidligere hadde brutt med et tvangsekteskap for å bli sammen med Hafiz mot slektens vilje, og at hun derfor risikerer hevn i Afghanistan.

At Hafiz ankom Norge ett år etter mor og datter talte også mot dem, og hele familien ble fratatt oppholdstillatelsen. Hafiz hadde søkt asyl i Nederland mens mor og datter fikk beskyttelse i Norge.

NORSKE SKOLEBØKER: Farida (11) får lekser fra læreren på Dokka hver tirsdag via Skype. Foto: Helge Mikalsen , VG

Familien sier de ble splittet mot sin vilje av menneskesmuglere, men den forklaringen satte ikke norske myndigheter lit til. Men i november 2015 vant familien frem i en sak mot Utlendingsnemnda (UNE) i Oslo tingrett, etter å ha forklart seg via Skype.

– Føles urettferdig

Lykken over å skulle få returnere ble kortvarig: UNE mener retten tolket loven feil når det gjelder hva som skal til for å tilbakekalle en beskyttelsesavtale, og har anket saken.

Da familien forberedte seg på å vitne på nytt i ankesaken i oktober i fjor ble saken utsatt fordi en i aktoratet måtte på legevakten med hissig omgangssyke. Nå kommer den trolig ikke opp igjen før i juni.

– Det å vente uten å vite hva som skal skje er veldig vanskelig. Det føles urettferdig at vi må vente så lenge, sier Farida.

Moren Noorya forteller at familien leier en leilighet med midler fra støttespillere i Norge, men de stoler ikke på naboene og vil ikke ha besøk av VG der. Familien kommer i stedet til lokalene til Afghanistankomiteen i Kabul.

PÅ MED SKAUT: Farida får hjelp av mor Noorya til å feste hodeplagget. Foto: Helge Mikalsen , VG

Dagen før familien møtte VG, drepte en selvmordsbomber 25 mennesker nær Høyesterett i Kabul, og det siste halvåret har det vært en rekke IS-angrep mot den sjiamuslimske minoriteten som familien tilhører.

– Det er vanskelig for oss å forstå at Norge mener Kabul er en trygg by. Når man bor her føler man seg ikke trygg, sier Noorya.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted har tidligere uttalt til VG at det er «meget beklagelig» at saken måtte utsettes. Familiens advokat Vera Vikki har tatt til orde for at familien skal få innreisevisum til Norge mens de venter på en avklaring, men det har ikke skjedd.

