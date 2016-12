Advokat: Piloten i Colombia-styrten hadde forfalsket papirene sine

Førstepiloten i flyet som styrtet i Colombia med et brasiliansk fotballag hadde ikke lov til å fly, hevder advokat.

Advokaten representerer familien til andrepilot Fernando Goytia. Begge pilotene omkom i flystyrten.

– Vi er i stand til å dokumentere at førstepilot Miguel Quiroga ikke hadde gjennomført mange nok flytimer til å fly kommersielle fly, sier advokat Omar Duran.

Advokaten legger til at andrepiloten var klar over at hans kollega hadde jukset med papirene, men sa ingenting i frykt for å skade flyselskapets omdømme.

71 av de 77 menneskene om bord i det bolivianske flyselskapet LaMias charterflight omkom i styrten, blant dem de sju besetningsmedlemmene, 21 brasilianske journalister og 19 av spillerne på det brasilianske fotballaget Chapecoense.

Granskingen har vist at flyet gikk tom for drivstoff kort tid før landing i Medellin i Colombia, noe Bolivias forsvarsminister Reymi Ferreira mener flykapteinen må ta det hele og fulle ansvaret for.

Kun seks personer overlevde altså styrten.Ifølge advokat Duran jukset førstepiloten bevisst med sine lisenspapirer.

– I 2013 ble forfalskede opplysninger videresendt, og selv om myndighetene bekrefter at Quiroga ikke hadde nok flytimer, fikk han lisensen, sier Duran ifølge AFP.

Etterforskningen av flystyrten fortsetter. Colombias sikkerhetsmyndigheter sier at flyet ikke overholdt internasjonale regler om brennstoffreserver. Myndighetene i Bolivia har inndratt flyselskapet LaMias flytillatelse og anholdt selskapets direktør og hans sønn.

Fotballaget var på vej til Medellin i Colombia, hvor de skulle spille finale i den internasjonale turneringen Copa Sudamericana, da flyet styrtet.

