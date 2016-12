Advokat: Pilot i flystyrt skulle ikke ha fløyet

Piloten i flyet som styrtet i Colombia med et brasiliansk fotballag oppfylte ikke kravene til å fly kommersielle fly, hevder en advokat for en av de omkomne.

Advokaten representerer familien til andrepilot Fernando Goytia. Begge pilotene omkom i flystyrten.

– Vi er i stand til å dokumentere at førstepilot Miguel Quiroga ikke hadde gjennomført mange nok flytimer til å fly kommersielle fly, sier advokat Omar Duran.

Bakgrunn: 71 døde i flystyrt i Colombia

Han legger til at andrepiloten var klar over at hans kollega hadde jukset med papirene, men sa ingenting i frykt for å skade flyselskapets omdømme.

71 av de 77 menneskene om bord i det bolivianske flyselskapet LaMias charterflight omkom i styrten, blant dem de sju besetningsmedlemmene, 21 brasilianske journalister og 19 av spillerne på det brasilianske fotballaget Chapecoense.

Granskingen har vist at flyet gikk tom for drivstoff kort tid før landing i Medellin i Colombia, noe Bolivias forsvarsminister Reymi Ferreira mener flykapteinen må ta det hele og fulle ansvaret for.

