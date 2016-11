Pave vil gi syndsforlatelse til kvinner som har tatt abort

Pave Frans tillater prester å gi syndsforlatelse til kvinner som har tatt abort, for deres «alvorlige synd».

I dokumentet som ble offentliggjort av Vatikanet mandag, skriver paven at «det er ingen synd som Guds nåde ikke kan viske vekk når den finner et angrende hjerte».

Samtidig påpekte paven standhaftig i samme dokumentet at «abort er en alvorlig synd, da det avslutter et uskyldig liv».

I september i fjor åpnet paven opp for at prester kunne tilgi kvinner som har tatt abort og søker syndsforlatelse i løpet av den katolske kirkes år for syndenes forlatelse og generell benådning, som akkurat er avsluttet.

Etter kirkens lære er abort en så alvorlig synd at den som tar det eller utfører det automatisk blir bannlyst. Nå skal dermed ordningen med syndsforlatelse for angrende som har tatt abort, bli innført på permanent basis.