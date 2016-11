Åtte drept og 100 skadet i eksplosjon ved politistasjon i Tyrkia

En eksplosjon har rammet i nærheten av en politistasjon i den kurdiskbefolkede byen Diyarbakir. Angrepet skjer timer etter aksjoner mot prokurdisk parti.

Til sammen er åtte personer drept i angrepet og mer enn 100 skadet, ifølge statsminister Binali Yıldırım.

Fra offisielt hold blir det hevdet at det er det kurdiske militante partiet Kurdistans arbeiderparti (PKK) som står bak angrepet, og at det var en bilbombe som gikk av.

Blant de døde er to politimenn, en tekniker og fem sivile, ifølge statsministeren. Én gjerningsmann er også funnet død, forteller han.

The Guardian skriver at eksplosjonen kunne høres i hele byen. Det skal også ha blitt hørt skyting i etterkant av eksplosjonen.

Meldingen om angrepet kommer kun timer etter at de to partilederne for det prokurdiske partiet HDP ble pågrepet i en omfattende politiaksjon. I tillegg ble ni andre parlamentsrepresentanter fra samme parti pågrepet.

– HDP ber om at det internasjonale samfunnet reagerer på kuppet til Erdogan, uttalte partiet på Twitter. HDP er det tredje største partiet i den tyrkiske nasjonalforsamlingen, med 59 av 550 seter.

Senere meldte Reuters at tyrkiske myndighetene stengte Twitter og What's App.

Partiet har over tid blitt lagt under hardt press av myndighetene. Vanligvis er representanter i nasjonalforsamlingen sikret immunitet. Tidligere i år ble imidlertid denne immuniteten fjernet fra HDP-representantene.

Tyrkiske myndigheter hevder HDP har bånd til PKK, som EU, USA og Tyrkia regner som en terrororganisasjon. Velgermassen til HDP er dominert av kurdere i de sørøstlige områdene, men også av progressive og personer på venstresiden andre steder i Tyrkia.

PKK har tidligere gjennomført angrep mot politistasjoner i kurdiskdominerte områder sør i Tyrkia.

Sommeren 2015 ble våpenhvilen mellom tyrkiske myndigheter og PKK brutt, og president Recep Tayyip Erdogan igangsatte en offensiv i de kurdiske områdene i landet. Landet ligger nå i væpnet konflikt med både PKK og terrorgruppen Den islamske stat (IS).

Tyrkia har blitt rammet av flere dødelige bombeangrep de siste 18 månedene.