842 døde i Haiti: Denne byen er totalødelagt av orkanen Matthew

En hel by ble knust til pinneved, da den verste orkanen på 50 år traff Haiti. 80 prosent av husene i byen Jeremie er utradert og dødstallene stiger.

Synet som møtte de fredsbevarende FN-styrkene MINUSTAH da de ankom den avskårne byen på den sørvestlige kysten av Haiti, var nesten uvirkelig.

Folk som hadde overlevd herjingene vasset sjokkert rundt i gjørme og restene av sammenfalne hus.

Folks eiendeler, klær og søppel lå spredt rundt i gatene, trær var blåst over ende, avlinger ødelagt og kommunikasjon med utenomverdenen umulig.

Redningsarbeidere fant døde mennesker inne i hus og ute i gjørmevannet. De aller fleste omkom etter å ha blitt truffet av materialer som fløy rundt i luften og hus som raste sammen, da orkanen «Matthew» gjorde sin destruktive marsj over i Haiti i går, melder AP.

Den totalt ødelagte byen Jeremie er regionby i det hardt rammede distriktet Grande Ans.

Les også: – Denne orkanen vil drepe dere

Ville ikke evakueres



Redningsarbeideren Saint-Victor Jeune fant 82 døde rett utenfor Jeremie.

– Årsaken til at tallet på døde er blitt så høyt, er at mange ikke tok myndighetenes advarsler om å søke ly i kirker og på skoler på alvor. Folk motsatte seg evakuering, sier Jean Senozier Despreux, til New York Times. Han bor og arbeider i byen Les Cayes, som også ble hardt rammet.

I Jeremie var det bare planlagt fem evakueringssentre. I løpet av de siste 48 timene har det poppet opp 25 sentre, som er overfylt av hjemløse mennesker. Folk ligger nesten oppå hverandre.

– Dette er bare provisoriske sentre, sier nødhjelpskoordinator i CARE, Holly Frew til CNN.

Les også: Orkan herjer Haiti. – Det er vann overalt.

Naturkatastrofen er den verste siden Haiti ble rammet av jordskjelv for seks år siden, der 200.000 mennesker døde, 300.000 ble skadet og 1,5 millioner mennesker ble drevet på flukt.

En million mennesker på Haiti er rammet av orkanen «Matthew», 350 000 har behov for øyeblikkelig hjelp. 20.000 hjem er ødelagt.

Mangelen på mat og vann er prekær. Interimsregjeringen som nå styrer Haiti har sagt seg villig til å lede hjelpearbeidet, men det er ikke godt organisert, melder flere medier. Noen områder som er helt avskåret på grunn av ødelagte veier og broer, har fått flydropp med forsyninger.

Haiti skulle søndag gjennomføre valg på ny president, men dette er utsatt på ubestemt tid.

Folk sulter



Landets avlinger har også fått hard medfart. I de største bananplantasjeområdene, er 80 prosent av avlingene ødelagt av den ekstreme vinden og de store vannmassene.

– Vi har ingen ting igjen å overleve på, all avling er ødelagt og frukttrærne våre har blåst ned. Jeg aner ikke hvordan dette skal gå, sa viseordføreren i Chantal, Marc Soniel Noel til CNN. Området er et av de hardest rammede.

Sist gang Haiti ble truffet med voldsom styrke av en kategori 4 orkan var i 1963. Da omkom 8000 mennesker. Den lille karibiske nasjonen var nå i ferd med å gjenoppbygge landet etter jordskjelvkatastrofen som rammet så hardt i 2010.

Les også: Katastrofe etter voldsomt jordskjelv på Haiti

Når landet nå igjen opplever en av sine verste humanitære kriser, oppfordrer president Barack Obama folk om å bidra med penger til hjelpeorganisasjonene i Haiti.

– Hundrevis av mennesker i Haiti har mistet livet og landet trenger hjelp til gjenoppbyggingen, sier Obama i en meddelelse fra Det hvite hus.

De første tilfellene av kolera er registrert på sykehus på den sørlige halvøya i Haiti.