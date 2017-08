Kvinnen som fyllekjørte på sønnen til MMA-profilen Marcus Kowal i fjor, erklærte seg skyldig og ble idømt seks års fengsel.

Det var tårevått da den svenske MMA-profilen Marcus Kowal talte under rettssaken i USA, der kvinnen som fyllekjørte på sønnen hans, Liam, i september i fjor skulle få sin dom.

– Min kone gråter seg i søvn hver kveld på grunn av det denne kvinnen gjorde. På grunn av henne lever vi i det verst tenkelige marerittet, sa Kowal ifølge Expressen.

Ettåringens 15 år gamle tante var på trilletur nær familiens hjem i California da en bil kjørte på henne og barnevognen. 15-åringen slapp unna med sjokk- og bruddskader, men Liams liv sto ikke til å redde.

Bakgrunn: Barnevognen meid ned – svensk MMA-utøver mistet sønnen

Ville ikke si unnskyld

Sjåføren var Donna Marie Higgins, en 72-år gammel kvinne som ifølge politiet kjørte i alkoholpåvirket tilstand. Hun forlot åstedet like etter ulykken, men ble pågrepet takket være tre vitneskildringer.

Da dommeren henvendte seg til henne under rettssaken, svarte hun: «Skyldig, ærede dommer».

Hun ble idømt seks års fengsel.

Ifølge Daily Breeze ba hun ikke om unnskyldning for hendelsen. Avisen skriver hun ble iført håndjern og ført bort for å begynne straffen umiddelbart.

Håper hun aldri ser dagens lys



I SORG: Her er Lille Liam med mamma og pappa, Mishel Eder og Marcus Kowal. Foreldrene takker for omsorgen fra omverdenen etter at Liam ble drept i fjor. Foto: , PRIVAT

Etter rettssaken sa Kowals kone, Mishel Eder, at hun er lettet over dommen.

– Jeg er lettet over at denne delen av marerittet er over og at hun endelig er borte fra gaten. I elleve måneder gikk hun rundt som en fri kvinne, sa hun.

– Hun er selv mamma, jeg forstå ikke hvordan hun kan gjøre noe sånt. Hun gjorde ingenting. Ingenting for å hjelpe. Hun prøvde bare å hjelpe seg selv.

Higgins, som ikke har vært straffet tidligere, har vært løslatt på kausjon i tiden før rettssaken.



Kowal sa han håpet hun «aldri ser dagslys igjen».

– Vi kan ikke endre henne. Hun er i sluttfasen av livet og dette var forhåpentligvis en livstidsdom for henne, sa han.

Vil skjerme andre

I kjølvannet av sønnens død, har Kowal og Eder brukt mye tid på å opplyse om fyllekjøring gjennom stiftelsen Liam's Life.

– Alt vi ber om er at folk ikke setter seg bak rattet (når de har drukket) slik at andre foreldre slipper å gå gjennom det vi gjør, sa Kowal, som tidlig har sagt han ikke kommer til å slutte å kjempe før det er ulovlig å kjøre i alkoholpåvirket tilstand i USA.