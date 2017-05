38 mennesker drept i Venezuela-opptøyer på en måned

En ung mann ble skutt i hodet under nye demonstrasjoner i Venezuela fredag. Minst 38 personer er blitt mistet livet den siste måneden.

Hecder Lugo ble bare 20 år. Fredag døde han da han ble truffet i hodet av et prosjektil i den nordvestlige byen Valencia, skriver Associated Press.

Byens ordfører bekrefter dødsfallet.

Torsdag ble en student skutt og drept under et studentmøte i delstaten Anzoategui. Samme dag ble en politimann drept da han ble skutt under en demonstrasjon i delstaten Carabobo vest for Caracas.

Store protester i Venezuela: Student og politimann drept

Døde på begge sider

Etter omlag fem uker med protester mot regjeringen har minst 38 personer mistet livet. Omlag 700 andre er skadet. 125 demonstranter er fengslet.

Dødsfallene har kommet på begge sider av den politiske konflikten, både tilhengere og motstandere av regjeringen er drept, skriver Reuters.

I byen Valencia er det meldt om plyndring og sammenstøt. Ifølge kilder har byens befolkning startet å hamstre basisvarer. Det lokale handelskammeret opplyser at minst 70 butikker har blitt raidet siden tirsdag.

Kommentar: Demokratiets død i Venezuela

Fattig land, rikt på ressurser

Massedemonstrasjoner brøt ut over hele Venezuela i starten av april. Demonstrantene krever at president Nicolás Maduro går av og at det utskrives nyvalg.

Opposisjonen mener at hans politikk er årsak til den dype økonomiske krisen som preger landet.

Venezuela har de største oljereservene i verden, og økonomien er hardt rammet av den lave oljeprisen. Høy kriminalitet og mangel på mat, medisin og andre grunnleggende varer preger landet.

Fikk du med deg? Høyesterett ga seg selv lovgivende makt

Sosialisten Maduro etterfulgte partifellen Hugo Chávez som døde i 2013, etter å ha styrt landet siden 2000. Chávez brukte landets oljeinntekter til å finansiere sin politikk.

Ved valget i 2015 mistet Maduros sosialistparti flertallet i nasjonalforsamlingen. Venezuelas høyesterett vedtok 30. mars å gi seg selv lovgivende makt på bekostning av nasjonalforsamlingen. Beslutningen ble møtt med massive protester. Til tross for at høyesterett kort etter omgjorde vedtaket, har uroen fortsatt.

Matkrise i Venezuela: Dreper flamingoer og truede dyrearter

Reportasje: Total helsekrise i Venezuela

(NTB/VG)