35 drept i selvmordsangrep i Irak

35 personer er drept i et selvmordsangrep som IS har påtatt seg ansvar for å ha utført nær oljebyen Basra i Sør-Irak, opplyser irakiske myndigheter.

Minst 35 personer er drept i angrepet og over 5 såret, opplyser irakiske tjenestemenn lørdag ifølge AFP.

Angrepet fant sted fredag kveld. Tidligere lørdag uttalte general Jamil al-Shimmari, som leder den irakiske hærens avdeling i Basra, at åtte personer ble drept og minst 41 såret.

Angrepet skjedde da en selvmordsbomber sprengte seg i en bil fullastet med sprengstoff fredag ved en veisperring nord for Basra, like bak en buss, opplyser Shimmari.

En annen person som mistenkes for å ha bistått i angrepet, kjørte av gårde på en vei inn i ørkenen og ble skutt av sikkerhetsstyrker, ifølge Shimmari.

IS har påtatt seg ansvar for angrepet og uttaler i en melding på internett at målet var å ramme sjiamuslimer.

Basra ligger om lag 550 kilometer sør for Bagdad og er tilholdssted for rundt 70 prosent av de påviste oljereservene i Irak.