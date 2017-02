18-åring i Arboga-saken innrømmer drap

Den 18 år gammel mannen som knyttes til Arboga-saken, har innrømmet å ha drept kjærestens far i Sverige i fjor.

18-åringen har innrømmet å ha drept faren og for å ha forsøkt å drepe moren, til sin daværende 41 år gamle kjæreste i et sommerhus i Arboga i Sverige. Kvinnen nekter fortsatt straffskyld i drapssaken.

18-åringen ønsker heller ikke å svare på om noen andre har medvirket til drapet, skriver Aftonbladet.

Først ble kvinnens far funnet død og moren skadd i familiens sommerhus i Arboga i august i fjor. Noen dager senere ble kvinnens ektefelle funnet død i innsjøen Hjälmaren utenfor Arboga i Västmanland i Sør-Sverige i august i fjor.

Kvinnen og mannen ble pågrepet i Trondheim senere samme måned. Siden den tid har kvinnen blitt siktet for ytterligere et drapsforsøk, nemlig for å ha injisert ektemannen sin med gift under en ferietur i Egypt i 2015.