13 drept i eksplosjon i Tyrkia

13 soldater er drept og 48 såret i en eksplosjon i byen Kayseri i den sentrale delen av Tyrkia, opplyser hæren.

Bussen sto parkert utenfor Erciyes-universitetet og fraktet soldater som skulle hjem for helgen, får Al Jazeera opplyst. Sivile kan også være rammet av eksplosjonen, ifølge en militær talsmann, melder BBC.

En bilbombe ble utløst da en bil kjørte forbi, rammet bussens venstre side, ifølge nyhetsbyrået Dogan.

Eksplosjonen fant sted rundt klokken 08.45 lørdag morgen lokal tid. Like etterpå kom flere ambulanser til for å frakte bort sårede. Bilder fra stedet viser personer med hodeskader, melder CNN.

En uke siden forrige bombeangrep i Tyrkia



Kayseri er en industriby sentralt i landet, om lag 300 kilometer sørøst for hovedstaden Ankara, og regnes for å være et rolig område.

Angrepet i Kayseri kom nøyaktig en uke etter at to bombeangrep i Istanbul drepte 44 personer. 37 av dem var politifolk, og 155 personer ble skadet i tillegg. Disse eksplosjonene skjedde like etter en godt besøkt fotballkamp på Besiktas Vodafone Arena.

– Eksplosjonen i Kayseri har uheldige likhetstrekk med angrepene i Istanbul, sier visestatsminister i Tyrkia, Veysi Kaynak, ifølge BBC.

En kurdisk militærgruppe som kaller seg De kurdiske frihetshaukene har tatt på seg ansvaret for forrige ukes bombeangrep. Militærgruppen har på sin hjemmeside sagt at det ikke var den tyrkiske befolkningen som var målet for angrepet.

Restriksjoner på mediedekningen



President Recep Tayyip Erdogan er informert om angrepet i Kayseri og innenriksminister Suleyman Soylu er allerede på vei til byen, ifølge det statlige nyhetsbyrået Anadolu.

Myndighetene har ifølge BBC innført midlertidige restriksjoner i mediedekningen av eksplosjonen.

Statsministerens kontor har oppfordret media til å avstå fra å publisere opplysninger som kan føre til «frykt i befolkningen, panikk og uorden, og som kan oppfylle målene til terroristorganisasjoner», melder nyhetsbyrået AP.

