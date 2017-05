122 omkom i flom og jordskred på Sri Lanka

Flom og jordskred har krevd minst 122 menneskeliv og ødelagt over 1700 hjem på Sri Lanka.

I tillegg rapporterer myndighetene at 97 personer er meldt savnet og 40 innlagt på sykehus, ifølge tv-kanalen Al Jazeera.

Mer enn 400.000 mennesker i landets vestlige og østlige deler skal være evakuert etter at uvanlig store nedbørsmengder utløste flere jordskred og førte til at flere elver gikk over sine bredder sist fredag.

– Noen steder er det kommet like mye regn i løpet av et døgn som det normalt gjør i løpet av et helt år. Det har kommet overraskende på alle, rapporterer Al Jazeera's reporter Minelle Fernandez fra det flomrammede området.

I landsbyen Agalawatte, 100 kilometer sør for hovedstaden Colombo, fant redningsarbeidere minst elleve lik som var begravd av jord og søle, mens en person ble funnet i live.

– Det er mellom 15 og 18 år siden vi har hatt så mye vann. Folk er hjelpeløse, har en innbygger fortalt til lokale medier.

Flommen på Sri Lanka er den verste som har rammet landet siden mai 2003, da 250 mennesker omkom og 10.000 hjem ble ødelagt. Foto: Ishara S. Kodikara , AFP

Flere steder skal folk være fanget i landsbyer som båter ikke har klart å nå, og soldater er fraktet ut med båter og helikoptre for å hjelpe til i redningsarbeidet.

Lørdag ankom flere medisinske team fra India for å bistå myndighetene i det som er beskrevet som den verste flommen på 14 år.

Samme dag ankom et indisk skip med medisinske forsyninger hovedstaden Colombo etter at Sri Lanka hadde sendt ut en internasjonal appell om hjelp. Et nytt skip med nødhjelpsforsyninger er ventet å nå hovedstaden mandag.