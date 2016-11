10 ting vi husker fra USAs presidentvalgkamp 2016

Det har vært et sirkus av en valgkamp. Her har vi samlet ti små og store høydepunkt.

1: Skandalevideoen fra 2005



– Når du er kjendis kan du gjøre hva du vil med dem. Gripe dem i skrittet, uttalte Donald Trump i video fra 2005 som Washington Post fikk tak i.

Flere tok videoen som et bevis på Trumps kvinnefiendtlige holdninger, mens Trump selv hevdet det som kom fram på videoen kun var «gutteprat». Den skapte likevel krisestemning hos republikanere, og flere partikolleger vendte ham ryggen.

I etterkant av videoen sto flere kvinner frem og hevdet Trump hadde antastet dem, noe Trump sa var ren løgn.

2: Hillary Clintons kollaps på Manhattan

Det så svært dramatisk ut da Hillary Clinton 11. september kollapset under en minneseremoni i New York.

En amatørvideo av hendelsen viste hvordan Hillary Clinton, omgitt av Secret Service-vakter, sank sammen og nærmest ble skjøvet inn i en ventende bil før den kjører av gårde.

Senere ble det kjent at kollapsen kun skyldes en lungebetennelse, mens som kommentator Anders Giæver oppsummerte kort tid etterpå: Det så ikke bra ut.

Clinton: – Jeg må svare på spørsmål om jeg er i live

3: Da FBI gjenåpnet etterforskningen av Hillary Clintons e-poster

Alle eksperter var blitt enige om at valget var stå godt som vunnet av Hillary Clinton. Så ble alt snudd på hodet da FBI-sjef James Comey opplyste kongressen om at det var funnet nye e-poster som kunne være relevante for etterforskningen av Clintons bruk av en privat e-postserver.

4: Den første presidentdebatten

Den første presidentdebatten ble tidenes mest sette: 84 millioner amerikanere fulgte den 90 minutter lange sendingen på TV.

Valgduellen mellom Clinton og Trump slo dermed rekorden satt av presidentkandidatene Jimmy Carter og Ronald Reagan i 1980. De samlet 80 millioner amerikanere foran TV-skjermene.

USA-ekspert: – Clinton vant en solid seier

Donald Trump til VG: Jeg var god

5: ... alle presidentdebattene, egentlig

Hver eneste av presidentdebattene har hatt sine minneverdige øyeblikk. Her er noen av dem:

• Da Trump, som tidligere har sådd tvil om hvorvidt Barack Obama er født i USA, inviterte Obamas halvbror, som opprinnelig er fra Kenya, til den tredje og siste presidentdebatten.

• Da Trump, i samme debatt, ikke ville love å anerkjenne valgresultatet hvis han taper. – Det får vi se på når tiden kommer, var svaret fra «the Donald»

• Da Hillary Clinton kalte Trump «Putins nikkedukke», og fikk dette motargumentet: «Du er en nikkedukke, du er en nikkedukke». (USA-ekspert Jan Arild Snoen kalte for øvrig debatten «en ren barnehage».)

6: Da Melania Trump stjal Michelle Obamas tale

Kort tid etter at Melania Trump hadde holdt sin tale under republikanernes landsmøte i juli, ble hun beskyldt for å ha plagiert talen Michelle Obama holdt under demokratenes landsmøte i 2008. I videoen under kan du selv dømme hvor like de var.

Trumps nylig sparkede valgsjef mente taleskriveren burde få sparken, men Internett frydet seg. Senere tok Trump-kampanjens taleskriver Meredith McIver på seg skylden for fadesen.

7: Da verden fikk se hvor glad Bill og Hillary er i ballonger

Hillary Clintons tale på Demokratenes landsmøte var trolig hennes største politiske øyeblikk så langt. Men skal man tro bildene, var ballonghavet som falt ned over henne og ektemannen Bill Clinton en minst like stor opplevelse.

Avisforsidene dagen etter skapte også reaksjoner: Selv om Hillary Clinton skapte historie ved å bli USAs første kvinnelige presidentkandidat, var det bilder av ektemannen Bill som havnet på forsiden. Noen aviser trykte også bilder av Clintons rival, Bernie Sanders.

Les også: Ti snakkiser du må få med deg fra demokratenes landsmøte

8: Da Bernie Sanders fikk besøk av en fugl på talerstolen



Først oppdaget ikke Bernie Sanders at en liten fugl hadde satt seg til rett ved talerstolen hans. Men så fløy fuglen rett opp på selve talerstolen.

– Jeg tror det må være en viss symbolikk her. Jeg vet den ikke ser sånn ut, men egentlig er den en due som ber oss om fred i verden, sa Sanders, til stormende jubel fra tilhengerne.

FREDSDUE: Under et stort valgmøte i Portland, Oregon fredag, kom denne fuglen og satte seg rett på talerstolen – og stirret presidentkandidat Bernie Sanders rett i øynene. Foto: Natalie Behring , AFP

9: Da Trump trodde Cruz spredte nakenbilder av Melania Trump

En av valgkampens mange pussige feider oppsto da Trump trodde Cruz spredte nakenbilder av hans kjære Melania (45) – og som svar truet med å avsløre hittil ukjente hemmeligheter om Ted Cruz' kone, Heidi (43).

Enden på visa ble at Cruz anklaget Trump for å plante en falsk artikkel om utroskap.

10: Håret til Donald Trump



Å kalle det et av valgkampens høydepunkter er kanskje å overdrive. Men sveisen til republikanernes presidentkandidat var i alle fall inspirasjonen til en av VGTVs mest sette videoer gjennom hele valgkampen.

Videoen av Trumps «parykk-åker» ble sett av over 26 millioner, og New York Post kalte et «satirisk mesterverk».