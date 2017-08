Total solformørkelse i USA

Mandag passerer månen inn mellom jorda og sola. Det skaper en liten og delvis formørkelse på Sør- og Vestlandet. Men i USA derimot blir solformørkelsen total.

Forsker og seniorrådgiver Pål Brekke ved Norsk Romsenter er på plass i USA og gleder seg til å oppleve sin tredje totale solformørkelse.

– Hver 18. måned er det en solformørkelse ett eller annet sted på jorda. Men ofte skjer det på steder hvor det er vanskelig å komme til. Det som er så spesielt med denne solformørkelsen er at den går over et stort befolket område, sier Pål Brekke til VG.

Mandag morgen reiser han fra San Fransisco til Idaho fordi dette er et område av USA hvor det er størst sannsynlighet for at det ikke er skyer som skygger for solen.

– Dette er et av naturens store under. En total solformørkelse er en opplevelse jeg synes alle bør unne seg en gang i livet, sier Brekke.

PÅ PLASSS I USA: Forsker Pål Brekke ved Norsk Romsenter er på plass i USA for å følge mandagens totale solformørkelse på nært hold. – Dette er en opplevelse alle bør unne seg en gang i livet, sier Brekke. Foto: Norsk Romsenter

I store deler av USA vil månen skygge for hele solskiven og utløse et mørke på i underkant av opptil tre minutter. Brekke forteller om en voldsom interesse i USA og det er flere nettsteder som kjemper om å være best på alt som skjer rundt solformørkelsen.

– For meg er det viktig å oppleve en hundre prosent solformørkelse. Mange ser en 95, 97 - eller kanskje en 99,9 prosents solformørkelse. Men det er så langt i fra det samme som en hundre prosents solformørkelse. Jeg synes forklaringen en fransk forsker ga en journalist da han ble spurt om forskjellen er svært dekkende: Den er som et lett kyss på kinnet kontra en het elskovsnatt i Paris, sier en lattermild Pål Brekke.

– Dette er den første totale solformørkelse i USA siden 1979 hvis vi ser bort fra 1991-formørkelsen, som var total på Hawaii, men ikke i noen andre amerikanske delstater, skriver nettstedet Himmelkalenderen som også har et kart som viser hvor og når solformørkelsen inntreffer i USA.

Men i Norge blir solformørkelsen for ingenting å regne i forhold til den vi opplevde i 2015, hvor den var total over Svalbard og Færøyene. I Oslo dekket månen 88,8 prosent av solen og i Trondheim ble 93,4 prosent dekket.

Denne gangen derimot dekker månen i følge himmelkalenderen kun en ørliten flik nederst på solskiven – i Kristiansand 0,6 prosent av solskivens areal, i Stavanger 0,5 prosent, i Bergen 0,3 prosent , og i Ålesund 0,1 prosent..

Solformørkelse i 2015 var den største solformørkelsen på norsk jord på 94 år. Forrige totale solformørkelse skjedde i 1954, mens neste skjer i 2048 – og den vil bli total i blant annet Oslo. Men før det vil det i 2039 komme 94 % solformørkelse over Nordland.

En solformørkelse skjer når månen passerer mellom solen og jorden og skjuler solens lys. Det er bare mulig når det er nymåne. Lær mer om hvordan en solformørkelsen på VGTV.