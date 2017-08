Martin Shkreli funnet skyldig i svindel

Den omstridte legemiddelentrepreneøren Martin Shkreli, kalt «USAs mest forhatte mann» kan risikere opp til 20 års fengsel.

Den unge mangemilliardæren Martin Shkreli har fått mye oppmerksomhet etter at han som toppsjef for selskapet Turing Pharmaseuticals kjøpte opp og økte prisene på den livsviktige medisinen Daraprim, som brukes av HIV- og kreftrammede personer, med over 5000 prosent, fra 13,50 dollar til 750 dollar.

I etterkant har han blitt kalt «USAs mest forhatte mann» og fått kallenavnet «pharma bro». For mange har han blitt et symbol på legemiddelindustriens makt og enkeltmenneskers grådighet.

Funnet skyldig i svindel

At Shkreli nå risikerer opp til 20 års fengsel har imidlertid ingen sammenheng med medisinpris-skandalen som gjorde ham internasjonalt kjent.

Shkreli ble først arrestert i 2015 etter anklager om at han hadde løyet til investorer etter å ha gjort dårlige investeringer på aksjemarkedet, for så å betale investorene tilbake med penger og aksjer fra legemiddelselskaper han selv hadde opprettet.

Dette ble i retten karakterisert som en form for byramidespill, ifølge The Guardian.

Fredag ble 34-åringen funnet skyldig i tre av åtte forhold knyttet til svindel.

Trakasserte kvinner på nett

Martin Shkreli er ikke bare kjent for å ha skrudd prisene drastisk opp på livsviktige medisiner. Han er også kjent for å ha trakassert kvinnelige journalister på Facebook og Twitter.

Han ble tidligere utestengt fra Twitter etter å ha trakassert frilansjournalist Lauren Duca.

Torsdag sa Shkreli under en live-strømming på Facebook at dersom han ble frifunnet ville han ha sex med henne. Hennes respons var «Jeg vil (fortsatt) heller spise mine egne organer».

