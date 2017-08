Heather (32) ble drept i Virginia: – Stolt av det hun gjorde

CHARLOTTESVILLE (VG) Heather Heyer (32) ble drept mens hun demonstrerte mot nasjonalistene som marsjerte i gatene i Charlottesville. Nå hyller moren datteren for å stå opp mot urettferdighet.

I VIRGINIA: Erlend Skevik og Pontus Höök (Foto)

– Heather hadde alltid en veldig sterk sans for rett og galt. Selv som barn var hun veldig opptatt av urettferdighet. På en måte så føler jeg at dette var det hun var født for å bli, et symbol på forandring, sier Susan Bro til Huffington Post.

– Jeg er veldig stolt for at hun protesterte fredelig. Hun var ikke der for å lage bråk.

Heyer ble drept og flere andre ble alvorlig skadet da 20 år gamle James Alex Fields jr. kjørte bilen sin i høy hastighet rett inn i gruppen av motdemonstranter. Flere vitner har anslått av bilen kjørte i minst 80 kilometer i timen da den kom ned sideveien og braste rett inn i folkemengden.

Jaget fra sentrum



Demonstrantene, som besto av medlemmer av den fryktede rasistgruppen Ku Klux Klan, nynazister og andre nasjonalister, ble møtt av en stor gruppe motdemonstranter. Vitner forteller om kraftige sammenstøt, flaskekasting og bruk av pepperspray.

Nasjonalistlederen Jason Kessler har manet sine tilhengere til å bli i byen. Søndag ettermiddag, lokal tid, forsøkte han å holde en pressekonferanse utenfor byens rådhus, men ble møtt av flere hundre mennesker som med trommer og taktfaste slagord fullstendig overdøvet forsøket på å holde en appell.

Etter få minutter ble han eskortert bort av politiet, mens skjellsordene haglet.

Frykter konfrontasjoner



Ved hvert gatehjørne står politipatruljer og holder sentrumsgatene under nøye oppsikt. Parken med den omstridte statuen av sørstatsgeneralen Robert E. Lee, som utløste nazidemonstrasjonen, er fortsatt sperret av. Flere av dem VG snakker med frykter at det vil komme nye konfrontasjoner med nasjonalistene som lørdag marsjerte gjennom gatene i byen.

JAGET: Nasjonalistlederen Jason Kessler ble jaget av rasende demonstranter da han forsøkte å holde en pressekonferanse i sentrum av Charlottesville. Foto: Pontus Höök

Innbyggerne i Charlottesville samlet seg søndag i sorgen over det brutale bilangrepet. På stedet der angrepsbilen til slutt endte sin dødelige ferd legger Mariah Dean ned en enkel bukett med selvplukkede markblomster. Det ble lite søvn natten før.

– Da jeg våknet i morges begynte jeg å gråte. Jeg visste at jeg måtte ned hit for å vise min respekt for ofrene, sier hun mens hun kjemper mot tårene.

En feiebil kommer kjørende rolig ned gaten, nøye med å ikke treffe det stadig voksende blomsterhavet. Vannet spyler bort de siste, fysiske sporene etter det blodige dramaet som utspant seg dagen før.

– De kan rydde opp, men de kan ikke vaske bort det som skjedde, sier Dean.

SORG: Bonnie Stevens klarer ikke å holde tårene tilbake mens hun ser på det voksende blomsterhavet ved åstedet. Foto: Pontus Höök

Fordømmer angrepet



Politikere fra både demokratisk og republikansk side har fordømt angrepet. Sikkerhetsrådgiver H.R McMaster mener angrepet mot motdemonstrantene må karakteriseres som et terrorangrep.

Samtidig får president Donald Trump krass kritikk, etter at han unnlot å plassere ansvaret for volden hos de høyreekstreme demonstrantene.

– President, vi må kalle ondskap med sitt navn. Dette hva hvite nasjonalister, og dette var terrorisme, sier den republikanske senatoren Cory Gardner.