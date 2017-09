Er midt i orkanens lei - Gisle og Purita evakuerer til sykehus

ORLANDO (VG) Han frykter svigerinnens hus ikke vil tåle vindstyrkene. Heldigvis får Gisle Gamst og kona Purita søke ly på sykehuset svigerinna hans jobber på.

VGs KONTOR I WASHINGTON D.C.





Jostein Matre Ta kontakt og følg meg: E-post: jonma@vg.no Twitter: @JosteinMatre

– Husene her er bygd for å tåle en kategori 1-orkan, men nå venter vi jo at den kommer til å være kategori 3, eller 4 når den treffet her. Vi er spente på om huset står når vi kommer tilbake, sier Gamst over telefon til VG.

Han og kona har vært på Florida-ferie hos Puritas søster Nerissa Enriques. Hun bor i Bradenton, et stykke sør for Tampa. Etter en endring i orkanens retning ligger det midt i leien «Irma» per lørdag kveld ser ut til å ta.

Les også: Måtte evakuere fra bryllupsreisen

VGs team, som befinner seg to timer kjøring unna, i Orlando, var på vei for å møte dem i dag, men valgte å snu fordi bensinstasjoner i området har begynt å gå tomme for bensin. Det byr på langt større utfordringer enn for norske medier: For folk som bor langs kysten kan det i verste fall bety at de sliter med å evakuere i tide.

Florida-mann til VG: – Det som skjer nå, det skjer

Myndighetene i Florida oppfordret ifølge NTB lørdag ytterligere 700.000 mennesker i delstaten til å evakuere. Det skjer etter at Irma har endret kurs i vestlig retning. Nå omfatter evakueringsordrene og – oppfordringene totalt 6,3 millioner mennesker i delstaten.

Alle Floridas over 20 millioner innbyggere er bedt om å forberede seg på å reise bort. Flere hundre tusen må også evakuere i Georgia.

Klimaforsker om monsterorkanene: – Vi har slått på en gedigen vannkoker

FORBEREDER: Nede i sentrum av Orlando har det meste av butikker og restuaranter stengt. Her forsøker de skjerme inngangsdøren til et kontorbygg med plastikk og noen få sandsekker. Foto: Lech Klaudia , VG

Drar hjem



Ekteparet Gamst har fått mulighet til å evakuere. De får ta inn på sykehuset hvor Enriques jobber, og kan overnatte der de neste to-tre nettene.

– Hadde vi blitt boende i huset her hadde vi nok fått kjørt oss, men når vi tar inn på sykehuset i løpet av kvelden kommer vi til å føle oss trygge, sier Gamst, som derimot er urolig for at leiebilen skal bli tatt av flom.

Les også: Slo inn over Cuba

Ettersom orkanen har endret noe retning, og Floridas vestkyst nå ser ut til å få det verst har flere VG møter i Orlando bestemte seg for å reise hjem til østkysten, der de bor. Familien Bennett fra Vero Beach er blant disse.

Les også: Dødstallene stiger

Lørdag formiddag, amerikansk tid, ble den påbudte evakueringen fra deres hjemsted opphevet. Dermed pakket de i all hast bilen for å dra hjem.

– Vi vil komme oss hjem før de stenger broen over til øyen der vi bor. Jeg frykter det vil skje straks orkanen kommer, forklarer pappa John til VG, mens sønnen Liam og kona Deirdre pakker i bilen.

For selv om det er vestkysten som nå får sentrum av orkanen over seg er «Irma» så stor at den vil strekke seg over hele Floridas bredde. Den vil trolig også følge Florida hele veien fra sør til nord.

HAR EVAKUERT: Kent Gustafsen og kona Becky (i midten) har tatt med seg hunden Simon (foran) fra østkysten til et hotell i Orlando. Nabo Laura Thot (t.h.) har tatt med sin hund Tory (bak). Mange hoteller har åpnet for at gjestene kan ha med kjæledyr under orkanen. Foto: KLAUDIA LECH/VG

Svekket seg, men vil øke igjen



Også ekteparet Kent og Becky Gustafsen og deres venn og nabo Laura Toth bor i Vero Beach. De velger i motsetning til Bennett-familien å bli værende på sitt hotell i Orlando inntil orkanen har passert.

– Det føles bedre nå som vinden har snudd, men vi frykter at det skal flomme over. Huset vårt ligger på en øy, midt mellom en elv og sjøen, forklarer Kent Gustafsen.

Enorme ødeleggelser i Karibia: – 95 prosent av øya er ødelagt

Myndighetene har sagt at de i enkelte kystområder frykter at vannet kan stige så mye som fire-fem meter.

PLANK: Det er tomt for sponplater, så lørdag hamstert innbyggerne i Orlando planker til å spikre foran vinduene. Foto: KLAUDIA LECH/VG

I Orlando var VG vitne til kaotiske tilstander på en byggevarebutikk lørdag. Folk hamstret det de kunne få tak til å beskytte vinduer i hjemmene sine, men mye var utsolgt.

Lørdag svekket «Irma» seg til en kategori 3-orkan mens den passerte over Cuba. Det er likevel ventet at den på nytt vil øke i kraft når den igjen kommer over sjøen. Dermed treffer den trolig sørspissen av Florida som kategori 4, eller i verste fall kategori 5 tidlig søndag morgen, lokal tid.

Allerede har «Irma» gjort ufattelige skader i Karibien. Flere av øyene regnes nærmest som totalskadet. Samtidig venter en ny orkan ute i Atlanterhavet. «Jose» har vokst seg til en kraftig kategori 4-orkan.