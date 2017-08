«Rakett-Madsens» halvbror: – Jeg tror aldri jeg kan tilgi ham

Benny Egesø har endret syn på halvbror Peter Madsen etter at han innrømmet å ha dumpet liket av Kim Wall (30) i sjøen.

– Peter er i mine øyne et menneske som ville hatt det vondt med seg selv dersom han knekte stilken på en tulipan, sa Egesø til VG forrige uke.

Da hevdet Peter Madsen at han hadde sluppet av savnede Kim Wall på strandrestauranten Halvandet kvelden 10. august. Mandag endret han forklaring, og fortalte at han har dumpet den 30 år gamle journalisten i sjøen ved Køge havn.

Oppfinneren mener det har skjedd en ulykke ombord på ubåten som medførte Walls død. Politiet har ikke endret drapssiktelsen etter Madsens nye forklaring.

Mandag ettermiddag ble det funnet deler av et kvinnelik i vannkanten utenfor København. Kroppen besto kun av torso – hodet, ben og armer manglet. Kroppen er foreløpig ikke identifisert, opplyste politiet på en pressekonferanse mandag kveld.

– Det er jo stygt

Etter den nye forklaringen sier halvbror Egesø til danske BT at han har endret oppfatning om Madsen.

– Det kan godt være at jeg kommer til å se han i øynene igjen. Men ikke tilgi. Det er sånn jeg har det nå, sier han.

Egesø sier at han fortsatt har tro på broren, og at han ikke kjenner ham som en drapsmann eller løgner.

– Men at han tier om noe så fatalt som et annet menneskes død, det er jo stygt, sier han.

Tenker på Walls foreldre

Egesø sier videre at det er Walls familie som trenger støtte, ikke broren hans.

– Hadde det vært min datter som en mann hadde dumpet i sjøen, så vet jeg godt hva jeg ville gjort med vedkommende. Derfor er jeg nødt til å tenke på foreldrene som har mistet sin datter, og ikke på min bror, fortsetter Egesø, som selv har en datter på 23 år.

Egesø forteller også at han i helgen skrev et brev til halvbroren, som sitter varetektsfengslet, hvor han uttrykker sin støtte.

– Det brevet er likegyldig nå, sier han.

Egesø sa i forrige uke at han hadde vanskelig for å forstå at ubåten «Nautilus» kunne synke. Politiet mener det ble gjort bevisst for å skjule spor.

Det var torsdag for halvannen uke siden at Kim Wall (30) ble meldt savnet etter å ha vært ombord ubåten «Nautilus». Frilansjournalisten skulle skrive en sak om oppfinner Peter Madsen. Et halvt døgn senere – fredag formiddag – blir Madsen reddet opp av sjøen etter at ubåten sank. Politiet pågrep han samme dag etter å ha funnet tekniske bevis de mener viser at Madsen med vilje forsøkte å senke ubåten.