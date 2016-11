TV 2-klubbleder advarer mot «ja-kultur»

TV 2 har en lang vei å gå før de er i mål med sin storstilte nedbemanningsprosess. Fagforeningsleder frykter sjefene vil designe stillinger for dem de vil ha med videre.

TV 2 er i ferd med å gjennomføre en massiv nedbemanning. Totalt må 177 ansatte forlate TV-kanalen de neste årene.

Prosessen startet med frivillige sluttpakker, men mediehuset er fortsatt langt unna å være i mål. 71 ansatte har så langt takket ja til sluttpakker. Dermed må mediehuset fortsatt kutte ytterligere 106 ansatte før de er i mål.

Blant profilene som så langt har sluttet er Nils Gunnar Lie og Mah-Rukh Ali. Klubbleder Henrikke Helland forteller om tøffe tider for de ansatte i kanalen.

– Det preger arbeidsmiljøet kraftig. På Vestlandet er det høy arbeidsledighet. Samtidig skal TV 2 fortsatt være det største redaksjonelle miljøet utenom NRK. Men dette er den største nedbemanningen i et mediehus i Norge noensinne, og det preger alle, sier klubbleder Henrikke Helland i TV 2 til VG.

Frykter «ja-kultur»

Klubbleder Henrikke Helland er bekymret for den videre prosessen. For klubben har det vært viktig at ansiennitet skal være det viktigste prinsippet under nedbemanningsprosessen.

– Vi er i drøftinger om kriterier for nedbemanningen. Vi mener ansiennitet må være førende prinsipp. Det har vi ikke fått gehør for fra ledelsen, som ønsker å vektlegge kompetanse høyere enn ansiennitet. Det vil være veldig uheldig for nedbemanningsprosessen, sier Helland til VG.

– Hvorfor vil det være uheldig?

– Fordi det i mye større grad kunne designes stillinger for enkeltpersoner. Kompetansebegrepet er subjektivt og slike kriterier kan føre til at ledelsen kan peke på dem de ikke vil ha. Det kan skape en ja-kultur i organisasjonen som vil være veldig uheldig. Det vil endre spillereglene hvis man må være likt av leder for å få lov å jobbe, sier klubblederen.

Psykologhjelp

Den siste tiden har det også blitt sendt ut e-poster til de ansatte som informerer dem om muligheten for å oppsøke psykolog.

Klubbleder Helland opplyser at mailen ble sendt ut for å informere de ansatte om hvordan psykologordningen i bedriften fungerer.

– Vi forsøker å tilrettelegge best mulig for alle de ansatte. Dette er et av tilbudene vi allerede har som vi gjør dem oppmerksom på.

Samtidig venter de TV 2-ansatte nå i spenning på en stortingsmelding om kanalen som skal legges frem av kulturminister Linda Hofstad Helleland før jul.

– Vi er veldig spent på stortingsmeldingen. Det er mange baller i luften hos oss nå, og dette er noe av det aller viktigste. Spesielt for dem som jobber i Bergen. Hvis dette ikke kommer på plass, kan vi ikke forvente at TV 2 skal være allmennkringkaster i fremtiden, sier Helland.

Kulturdepartementet opplyser at de ikke har noen dato for fremleggelsen, annet enn at den vil fremlegges før jul.

TV 2s organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand var ikke tilgjengelig for intervju mandag, men skriver følgende i en tekstmelding:

– Fokuset vårt nå er å gjennomføre en ryddig og åpen bemanningsprosess internt, i dialog med tillitsvalgte, hovedverneombud og organisasjonen for øvrig. Ut over dette henviser jeg til tidligere uttalelser, skriver Willand til VG.