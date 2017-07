Sylvi tilbake på jobb: – Godt for meg og alle andre at jeg fikk en pause

Sylvi Listhaug (39) innrømmer at det ble mye Listhaug i en periode. Etter en tre måneders lang pause med sønnen Steffen, er hun tilbake og lover å tråkke til som aldri før i valgkampen.

– Å få en liten attpåklatt er det beste jeg har gjort, sier innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) mens hun ser ned på sin sovende sønn, Steffen (3 mnd).

Mandag hadde Listhaug sin første dag på jobb i Justisdepartementet siden sønnen ble født.

Mens Listhaug blir intervjuet av VG, er det sekretær Tove Rosanowsky som passer på og gynger Steffen i søvn.

Selv om mammapermen er omme, skal lille Steffen være med mamma på kontoret og på slep i valgkampen i Møre og Romsdal frem til august. Der er det ektemannen Espen Espeseth (42), og ikke sekretæren, som står for barnepasset.

– Han er så snill denne babyen. Han sover hele tiden. Jeg har faktisk ikke sovet så mye på mange år. Det kommer til å gå greit nå, men det blir tøft når han ikke skal være med meg etter august. Nå er jeg vant til å se ham hele tiden, sier Listhaug.

– Godt med en pause

Listhaug er en av regjeringens mest populære, og mest forhatte, statsråder. Før hun gikk i mamma-perm, gikk det knapt en dag uten at Listhaug skapte overskrifter. Alt fra korsbruk, til utsagn om gullstol, godhetstyranner og hylekort, skapte storm på sosiale medier og heftige debatter i mediene.

Nå innrømmer Listhaug at det har blitt litt mye Listhaug i perioder.

– Det var godt for meg og alle andre at jeg fikk en pause nå.

- Hvorfor det?

– Det har vært mye fokus på meg i den tiden jeg har hatt innvandringsposten. Det har vært et kjør for mitt vedkomne også. Derfor har det kanskje vært sunt å være litt borte.

Men nå er hun altså tilbake, med mer krefter enn noen gang. Det er ingen fare for at det er en nedtonet Listhaug vi vil se fremover:

– Jeg har mer energi enn på lenge, og jeg er toppmotivert for valgkamp. Det er viktig å være den man er, stå for det man står for og snakke som jeg har gjort. Det er viktig at folk kjenner meg igjen.

– Vil vi se en tøffere tone fra deg i valgkampen?

– Mange synes jeg har vært tøff tidligere, men jeg kommer til å si det jeg mener i valgkampen også.

KAMPKLAR: Sylvi Listhaug (39) er tilbake fra mammaperm, og sier hun aldri har hatt mer energi og krefter til å drive valgkamp som nå. Foto: Tore Kristiansen , VG

Full støtte til Venstre-Abid



I gårsdagens VG tok Venstres Abid Raja et hardt oppgjør med radikaliserte muslimer. Han kaller dem tapere, og ber om at samfunnet er «knallharde» i møte med dem.

– Hadde jeg sagt det samme, så hadde det blitt totalt ramaskrik. Sånn er det. Kanskje Raja ville vært en av dem som kritiserte meg også, så dette er veldig interessant. For første gang, tror jeg, er jeg og Abid enige, sier Listhaug.

Innvandringsministeren er glad for Raja tør å si ifra. Ifølge Listhaug er det nemlig muslimene selv som må ta oppgjør med radikaliserte muslimer:

– Det hjelper ikke hva vi sier for å endre den kulturen der. Det hjelper ikke med dialog med disse kreftene. Det er de som er muslimer selv som må ta tak i dette. Vi kan ikke overbevise noen som har den troen. Det er de selv som har den troa, som må ta tak i det, sier Listhaug.

«Problemet» Sylvi

Det er ikke helt tilfeldig at det er Raja som nå profilerer seg på innvandringsspørsmål. Venstre har satt i gang en ny beste-vennstrategi for å løfte seg ut av krisen partiet står i.

En del av strategien går ut på å snakke pent om regjeringen og være Erna Solbergs beste venn, en annen del er å bruke Raja som botemiddel mot Listhaugs innvandrings-retorikk.

Flere sentrale kilder i det borgerlige samarbeidet er nemlig engstelige for at den vennskapelige tonen på borgerlig side vil slå sprekker når Listhaug skjerper tonen i valgkampen.

– Vi må ikke være redd for å diskutere saker der vi har ulikt syn i valgkampen. Det er normalt å få frem det, sier Listhaug om å være «utfordringen» i det borgerlige samarbeidet.

– Vil du dempe deg i valgkampen for å bevare god tone på borgerlig side?

– De andre partiene får drive sin valgkamp, og skal vi drive vår. Vi har samarbeidet i fire år, og det kan vi greie videre også.

Urolig over asyltall

Mens Listhaug har vært i mammaperm, er det fiskeriminister Per Sandberg som har styrt innvandringsfeltet.

– Per har gjort en utmerket jobb. Det lå bare en liten bunke her da jeg kom tilbake, men det har jeg tatt unna i dag. Nå håper jeg han får en fin, velfortjent ferie, sier Listhaug.

Men selv om arbeidsmengden er håndterlig og Norge hittil i år har hatt den laveste asylankomsten på over 20 år, er Listhaug likevel bekymret når hun nå tar tilbake roret.

– Forrige helg kom det 12.000 personer over til Italia. Det er på grensen til hva Italia kan håndtere nå. Det er ikke sånn at fordi det kommer få til Norge nå, så er trykket i Europa over. Tvert imot. Presset vil bare øke fremover. Kommer det et regjeringsskifte, og går signalene om at vi skal myke opp og føre en annen retorikk, vil Norge bli mer attraktivt igjen, sier Listhaug.

– Ap sto sammen med Høyre og Frp om flesteparten av innstramningsforslagene vi har i dag. Vil ikke de føre mye av den samme politikken som dagens regjering?

– Ap skal samarbeide med partier som SV og MDG, og de ønsker åpne grenser, amnesti og null krav. Stemmer man på Ap og Sp, kan man ende opp med Lysbakken som innvandringsminister. Hvis man er opptatt av å bevare Norge, våre verdier og kultur, bør man tenke seg godt om før man stemmer.

– Men stemmer man på Frp, kan man få Venstre og KrF ved makten. De har også en annen politikk enn Frp.

– Vi har i alle fall vist igjennom fire år at vi kan styre dette området med fast hånd.

– Hvis det blir regjeringsforhandlinger mellom de fire borgerlige partiene, vil det være et krav fra Frp at man ikke skal liberalisere innvandringsfeltet?

– Det er partiledelsen som håndterer sånt. Men det er ingen tvil om at dette er viktig for oss, sier Listhaug.